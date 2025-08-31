Mină marină descoperită pe plajă, la Vadu. Aceasta fost neutralizată

Explozia unei mine marine în timpul unui exercițiu naval în Marea Neagră, Foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

O mină marină care a fost descoperită, duminică, pe plajă la Vadu a fost neutralizată de scafandrii militari.

„Printr-un apel la serviciul unic 112, a fost semnalată duminică, 31 august, prezenţa unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19.15”, a transmis duminică seară, într-un comunicat, Ministerul Apărării.

Conform MApN, s-a constatat că a fost vorba despre o mină marină de contact. Aceasta a fost transportată cu o autoutilitară militară specială în poligonul Capu Midia, unde a fost neutralizată prin distrugere în jurul orei 20:30.