Ministrul Energiei după estimarea scumpirii carburanților până la 10 lei. „Vreau să fie foarte clar”

România are suficiente stocuri de carburanți pentru 90 de zile în caz de avarie și orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest moment nu este justificată, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a subliniat că sunt „minciuni sfruntate” estimările potrivit cărora benzina și motorina vor ajunge la 10 lei.

„Nu există motive de panică în acest moment, vreau să fie foarte clar și toată lumea să înțeleagă acest mesaj. Există stocuri de carburanți pline în proporție de 102% care vor putea asigura piața timp de 90 de zile în situație de avarie, dar nu suntem în această situație.

Avem o creștere cu 10% a cotației prețului petrolului, care reprezintă 25% din prețul carburanților, deci nu vorbim de un potențial de creștere foarte mare. Am cerut Consiliului Concurenței, ANPC și ANAF să se uite foarte bine în aceste momente la piață, să se asigure că nu se folosește aceste context pentru o speculație, pentru că o creștere mai mare de 3-5 bani în momentul de față nu este justificată”, a spus ministrul Energiei, într-o conferință susținută la sediul PSD.

Potrivit lui Ivan, estimările unor analiști care susțin că benzina și motorina pot ajunge la 10 lei sunt „minciuni sfruntate”, pentru că nu există niciun argument economic, comercial, rațional care să ducă prețul la pompă la 10 lei.

El a adăugat că a avut informații confidențiale încă de săptămâna trecută cu privire la mișcările militare din Orientul Mijlociu și a discutat cu reprezentanții companiilor petroliere, care l-au anunțat că sunt pregătiți să facă față acestei situații.

„Pe fondul informațiilor la nivel public și la nivel confidențial pe care le-am avut încă de săptămâna trecută referitor la anumite mișcări militare în statele din Orientul Mijlociu, am discutat cu toți actorii de pe această piață, care ne-au spus că nu sunt probleme, că sunt pregătiți și ei, și terminalul Oil Terminal, că sunt pregătiți pentru aceste zile, indiferent de cât durează că nu vor exista probleme pe piața carburanților din România. Ne-am diversificat rutele de import, importăm motorină chiar și din Norvegia mai nou”, a completat oficialul guvernamental.

Marile bănci globale estimează barilul de țiței la peste 100 de dolari

După atacurile din weekend, la debutul tranzacțiilor de luni, cotațiile petrolului urcaseră cu aproximativ 14%, reprezentând cea mai mare creștere din ultimii patru ani. Cotațiile barilului Brent, de referință pe piața europeană, a depășit 82 de dolari la deschidere, apoi s-a stabilizat la 77 de dolari.

Analiștii din sectorul energetic și marile bănci de investiții la nivel mondial, precum Citigroup și Morgan Stanley, anticipează o creștere a prețului petrolului spre 90 de dolari în această săptămână, cu posibilitatea de a atinge pragul de 100 de dolari pe baril dacă perturbările din Strâmtoarea Ormuz continuă, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.

În România, scenariul negativ arată că prețul carburanților la pompă ar putea depăși 10 lei dacă petrolul ajunge la 90 de dolari pe baril, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, într-o analiză publicată duminică dimineață.

„Să nu negăm un potențial scenariu, ci să ne pregătim”

Luni, după declarația ministrului că estimările privind un preț de 10 lei pe litru la pompă sunt „minciuni sfruntate”, Chisăliță a precizat:

„Există o serie de simulări privind evoluțiile prețului țițeiului ținând seama și de costurile, taxele, accizele, plecând de la diversele scenarii privind evoluția prețului, dar și legat de costuri de transport și asigurări. Mergând către scenariul maximal care poate apărea și care nu este exclus, respectiv să ajungă barilul la peste 100 de dolari, există și un scenariu de a avea un preț care să sară de 9 lei. Nu putem spune că nu există acest risc”.

El a amintit că, în primele două luni ale anului, pe timp de pace, prețul carburanților în România a crescut cu 10%.

„A depăși valoarea de 9 lei, mergând spre 10 lei, nu este un scenariu care să nu se poată întâmpla, la anumite condiții. Este important să nu negăm un potențial scenariu, ci să ne pregătim. Înseamnă că, dacă acel scenariu s-ar fi atins, am fi fost pregătiți”, a adăugat analistul.

Sursă foto: Dreamstime.com