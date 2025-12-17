Ministerul Educației anunță burse sociale cu sprijin european pentru 40.000 de studenți din medii vulnerabile / Reacția organizațiilor studențești

Ministerul Educației a anunțat, miercuri, că a fost aprobată de către Comisia Europeană o finanțare suplimentară, de 60 de milioane de euro, solicitată prin Programul Educație și Ocupare (PEO), iar banii vor „asigura plata burselor sociale pentru aproximativ 40.000 de studenți proveniți din medii vulnerabile în anul 2026”.

Instituția estimează că primele plăți vor fi făcute „cel târziu în luna februarie”.

„Această sumă va asigura plata burselor sociale pentru aproximativ 40.000 de studenți proveniți din medii vulnerabile în anul 2026. Estimarea este ca primele plăți să fie efectuate cel târziu în luna februarie a anului 2026. În acest mod, fondul de burse în noul an va fi nominal și în practică apropiat de anii 2024 și 2025 (după redimensionare) și cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023, având acces la acesta atât studenții la buget, cât și studenții la taxă”, se arată în comunicat.

Ministerul Educației susține că măsura „va contribui la creșterea calității actului de educație în zona universitară”, iar ministrul Daniel David le-a cerut „unităților din subordine să pregătească procedurile de implementare, astfel încât prima plată să fie efectuată cel târziu în luna februarie a anului 2026 (pentru luna ianuarie)”.

„În urma dialogului purtat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană, s-a agreat, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, cofinanțarea acestor drepturi sociale din Fondul Social European Plus (FSE+). Această măsură reprezintă un pas decisiv în implementarea viziunii Ministerului Educației și Cercetării de a facilita accesul la studii universitare și de a reduce riscul de abandon școlar din motive economice, lucru important în condițiile crizei fiscal-bugetare traversate de România”, se mai arată în comunicat.

Reacția organizațiilor studențești

După anunțul Ministerului Educației, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANSOR) a transmis un comunicat în care „atrage atenția Guvernului României (…) că această sumă nu înlocuiește responsabilitatea de a aloca, prin intermediul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, un fond de burse și protecție socială ancorat la nevoile reale ale studenților”.

ANOSR consideră că anunțul făcut de Ministerul Educației „reprezintă un rezultat semnificativ, dar tardiv și nicidecum nu înlocuiește responsabilitatea statului de a sprijini studenții în parcursul academic, alocând prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026 un fond corelat cu nevoile actuale ale studenților”.

„ANOSR a lansat în data de 11 decembrie o poziție legată de cheltuielile lunare ale unui student, care ajung, în 2025, la peste 1.700 lei. ANOSR atrage atenția Guvernului României să nu neglijeze obligația de a asigura tuturor tinerilor un învățământ accesibil și echitabil, alocând sumele necesare fondului de burse”, a conchis organizația.