Ministerul Energiei confirmă că nepotul lui Ciolacu își vinde proiectele de parcuri fotovoltaice cu tot cu firme, după ce a semnat contracte de finanțare PNRR de 84 de milioane de euro

Mihai Cristian Ciolacu a depus cererile de aviz la Transelectrica în noiembrie 2022 și în martie 2023 au fost emise avizele, a admis, la rândul ei, Transelectrica, la cererea HotNews. Conform surselor de piață, acesta este un termen foarte bun, de regulă avizele fiind primite într-un an.

„Mi-a zis foarte clar, domnule, eu nu am vândut nimic. Încercăm să-l facem (n.red. proiectul) cu împrumuturi. Cum se face, împrumut de la CEC”. Astfel nega Marcel Ciolacu, la DigiFM, vânzarea de către nepotul său, Mihai Ciolacu, a două proiecte de parcuri fotovoltaice pentru care a obținut fonduri prin PNRR.

Un răspuns oficial al Ministerului Energiei, transmis la cererea HotNews, afirmă că procesul de vânzare este în plină desfășurare. Ministerul confirmă că obiectul tranzacției îl reprezintă chiar firmele care dețin cele două proiecte de parcuri fotovoltaice, prin cumpărarea de acțiuni și schimbarea acționariatului.

De asemenea, surse din Consiliul Concurenței au confirmat pentru HotNews că, în acest moment, sunt în analiză din punct de vedere al concurenței pe piață, acordurile de vânzare a firmelor Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL către Premier Energy.

Premier Energy a aplicat la Consiliul Concurenței prin companiile Alive Renewable Holding Limited din Cipru și Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE) din Grecia.

Oficiali ai Transelectrica acuzau în urmă cu un an că investitorii serioși în parcuri fotovoltaice nu mai au loc, la obținerea de avize tehnice de racordare, din cauza celor care vor doar să vândă proiectele. Altfel spus, nu să le realizeze, ci doar să facă proiectele, să ia aprobările și să le vândă. Ceea ce este legal, dacă aprobările se iau ”la rând” și pe documentație corect întocmită, dar ridică, susține Transelectrica, o problemă de sistem.

HotNews.ro a relatat, în octombrie, că firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, înființate de Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului, au obținut fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru două parcuri fotovoltaice în decembrie 2023.

Mihai Ciolacu a scos cele două proiecte la vânzare, fiind încheiate acorduri prealabile cu Premier Energy Group, controlat de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc, investitor cu ample conexiuni istorice în China și Rusia.

Firma lui Jiří Šmejc a confirmat că e în proces de cumpărare a două proiecte parcuri în Buzău, fără să ofere numele proprietarului proiectelor. Conform Ministerului Energiei, vânzătorul proiectelor, prin vânzarea acțiunilor din firme, este nepotul lui Marcel Ciolacu.

Ministerul Energiei analizează schimbarea proprietarilor

„Firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL au solicitat Ministerului Energiei acordul prealabil cu privire la modificarea asociaților societăților. La data prezentei, Ministerul Energiei așteaptă răspunsul la solicitările de clarificări transmise societăților mai sus menționate”, a transmis Ministerul Energiei.

Surse apropiate tranzacției spun că acordurile de la Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței sunt unele de rutină, legea nelimitând această tranzacție.

Cele două firme sunt înființate în aprilie 2022, împreună cu Adriana Denisa Sandu, Mihai Cristian Ciolacu deținând jumătate din participații. Conform datelor Ministerului Finanțelor, cele două firme figurează cu zero cifră de afaceri în 2022 și 2023.

Întrebat dacă finanțările prin PNRR pentru care s-au semnat cele două contracte se pierd în cazul schimbării acționariatului, Ministerul Energiei a răspuns: „Prevederile contractuale stipulează, fără echivoc că, orice modificare intervenită la nivelul acționariatului sau, după caz, a asociaților din cadrul beneficiarului va fi, în prealabil, adusă la cunoștința Ministerului Energiei și supusă aprobării acestuia, iar verificarea utilizării sumelor alocate prin PNRR se supune normelor de verificare stabilite pentru acest mecanism de finanțare”.

Proiectele în sine nu pot fi vândute, dar dacă firma își schimbă acționarii, nu este afectată finanțarea de la PNRR.

Tranzacția este evaluată la 15 milioane de euro, potrivit specialiștilor în astfel de vânzări. Practic, sunt vândute niște afaceri la cheie, cu toate documentele necesare puse la punct pentru demararea investițiilor (avize tehnice de racordare, contracte de finanțare prin PNRR).

Altfel spus, cele 15 milioane euro reprezintă „prețul” evitării statului la rând pentru a obține avizele necesare. Cel care cumpără trebuie, ulterior, să vină cu o co-finanțare pentru a realiza efectiv parcurile fotovoltaice, să construiască și apoi să producă energie.

Avantajul cumpărătorului este că nu mai stă cu emoții așteptând aprobarea documentației, bașca beneficiază și de ajutorul de stat nerambursabil de 22,5 de milioane de euro.

Câți bani a obținut Mihai Ciolacu de la Ministerul Energiei

HotNews a cerut Ministerului Energiei să precizeze care este valoarea finanțărilor prin PNRR, prevăzute în cele două contracte?

Răspunsul Ministerului Energiei:

– La data de 30.12.2023, a fost semnat contractul de finanțare nr. 174/31.12.2023 între Ministerul Energiei și Solar Energy Production, cu o valoare totala de 46.852.379,50 euro, din care ajutor de stat 12.384.000 euro.

– La data de 31.12.2023 a fost semnat contractul de finanțare nr. 261/31.12.2023 între Ministerul Energiei și Development Power Solar Energy SRL, cu o valoare totală de 37.137.365,50 euro, din care ajutor de stat 10.184.000 euro.

– La acest moment, ambele proiecte se află în etapă de implementare și nu au fost efectuate plăți.

Astfel, din valoarea totală a contractelor de 83,9 milioane de euro, 22,4 milioane de euro reprezintă ajutor de stat.

Potrivit explicațiilor specialiștilor, diferența între valoarea totală și ajutoarele de stat reprezintă propria cheltuială a solicitantului, contribuția acestuia fiind asigurată din surse proprii sau credite.

Coadă la avize tehnice de racordare, nepotul lui Ciolacu le-a obținut în 4 luni de la Transelectrica

Un investitor în industria fotovoltaică obține avizul tehnic de racordare (ATR), de la Transelectrica, în aproximativ un an, de multe ori peste un an, a explicat pentru HotNews, sub protecția anonimatului, un reprezentant al sectorului fotovoltaic.

Mihai Ciolacu, nepotul premierului Marcel Ciolacu, a reușit să treacă prin acest proces de obținere a avizelor de la Transelectrica, pentru două parcuri foltovoltaice, în doar patru luni, conform răspunsului oferit de companie, la solicitarea HotNews. „Este un termen foarte, foarte, bun”, a precizat reprezentantul industriei foltovoltaice.

Acesta a explicat că la Transelectrica trebuie să se întrunească o comisie de avizare, cu specialiști din companie, fază care durează mult. În plus, în mod obișnuit, sunt cerute clarificări asupra studiilor de soluții, ceea ce întârzie acordarea avizului.

Avizele sunt esențiale pentru orice fel de investiție în domeniul producerii energiei electrice. Fără acestea nu pot fi demarate proiectele.

Transelectrica: În noiembrie a depus cererile, în martie au fost emise avizele

Transelectrica a precizat, într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro, că cererile de racordare pentru parcuri fotovoltaice cu puteri instalate de până la 50 MW se adresează de către distribuitori.

Mihai Ciolacu a transmis cererile pentru cele două parcuri fotovoltaice, CEF Stâlpu 1 şi CEF Stâlpu 2, prin firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, către Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), companie controlată de Electrica SA, la care cel mai mare acționar este Ministerul Energiei. Mai exact, cu Solar Energy Productions SRL a obținut ATR pentru o capacitate instalată de 48 MW energie solară, cu 10 MW stocare, iar cu Development Power Solar Energy SRL a obținut ATR pentru 38 MW energie solară, cu 8 MW stocare. În total, 86 MW de panouri fotovoltaice și 18 MW stocare energie.

Transelectrica a emis avizul tehnic de racordare pentru cele două locuri de producere în baza documentaței elaborate de Distributie Energie Electrică România SA, a mai precizat compania de transport.

DEER a transmis catre Transelectrica în luna noiembrie 2022 cererile de racordare si documentele anexate, precum şi studiile de soluțe avizate aferente celor două locuri de producere. „În urma analizei documentației, CNTEE Transelectrica SA a solicitat documente suplimentare actualizate, iar avizele tehnice de racordare au fost emise în martie 2023, după primirea documentelor solicitate suplimentar”, a mai transmis compania.

Directorii semnează ATR-urile. Unul dintre directori era finul lui Marcel Ciolacu

Potrivit Transelectrica, avizele Tehnice de Racordare sunt documente semnate de către conducerea companiei si personalul de specialitate responsabil, în conformitate cu regulile Interne ale Directoratului.

În acea perioadă, director al companiei era Gabriel Andronache, fost consilier și apropiat al fostului premier PSD Mihai Tudose. Tototdată, membru în Directorat era Ștefăniță Munteanu, apropiat al premierului Marcel Ciolacu și al nepotului acestuia, Mihai Ciolacu, conform Ziarului Bursa, care scrie că Ștefăniță Munteanu este chiar finul lui Marcel Ciolacu. Între timp, Ștefăniță Munteanu a ajuns chiar șeful Directoratului.

Marcel Ciolacu a susținut în mai multe rânduri că nu a intervenit pentru nepotul său care „e un baiat destept, muncitor„.

Vânzarea de proiecte a devenit o piață

Despre aceste proceduri prin care se obțin avizele, au vorbit inclusiv reprezentanții Transelectrica, în urmă cu un an, acuzând faptul că „așa-numitele „cozi de conectare” pentru energiile eoliene și solare sunt mari”, după cum a relatat Economica.net.

Oficialii Transelectrica spuneau că sunt foarte multe cereri, iar investitorii serioși nu au loc de cei care vor avize tehnice de racordare doar pentru a vinde proiectele.

“Avem aproape 100 de solicitări de racordare pe partea de producere de energie, peste 50.000 MW la operatorii de distribuție și la operatorul de transport. Sunt cantități enorme și ele necesită un timp destul de mare de analiză, de programare în ședințele de avizare. Nu putem decela între proiectele serioase, care au finanțare, și cele care au fost depuse doar pentru a fi vândute”, a spus șeful Dispeceratului Energetic Național (DEN), Virgiliu Ivan, în septembrie 2023.

El a explicat că, practic, să vinzi proiectele este permis de lege și că a devenit în sine o piață.

Pentru că, a explicat, Ivan, “Sunt foarte puțini cei care văd și cea de-a doua etapă de după racordare, sub 10% dintre ei, cea de recuperare a investiției, cei care au noțiuni de piață. Trebuie să știi și parcursul următor – ce faci cu energia? Trebuie să o vinzi, să cunoști piața”, a conchis șeful DEN.