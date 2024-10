Marcel Ciolacu neagă că nepotul său a vândut două proiecte finanțate prin PNRR: „Mi-a spus că el nu a vândut absolut nimic”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că a vorbit cu nepotul său care a negat că a vândut două proiecte de parcuri fotovoltaice sau că a obținut fonduri din PNRR, potrivit unor declarații făcute miercuri la DigiFM.

HotNews.ro a relatat marți că firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, înființate de Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului, au obținut fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru două parcuri fotovoltaice în decembrie 2023. Informația a fost confirmată de Ministerul Energiei la solicitarea HotNews.ro. Mihai Ciolacu a scos cele două proiecte la vânzare, fiind încheiate acorduri prealabile cu Premier Energy Group, controlat de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc.

În interviul la DigiFM, Marcel Ciolacu a spus că a vorbit cu nepotul său și acesta a negat informațiile.

„Normal că am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că el nu a vândut absolut nimic. Faptul că a aplicat ca fiecare om de afaceri, e alt lucru. În primul rând nu a avut acces la niciun ban din PNRR, sunt multe etape. Astfel de proiecte durează ani de zile. Şi mi-a zis foarte clar, domnule, eu nu am vândut nimic. Încercăm să-l facem cu împrumuturi. Cum se face împrumut de la CEC. Între timp, ce mi-a detaliat el, nu se mai încadrează la parametrii pe care i-au avut, fiindcă între timp a scăzut costul la energia verde, problemele lui. E treaba lui, are un partener acolo”, a declarat Marcel Ciolacu, citat de news.ro.

El a precizat că are rude care lucrează în mediul privat, dar și la stat, o nepoată la Institutul Cultural Român, dar a mai subliniat că pleacă din politică dacă apar acuzaţii că ar fi intervenit pentru cineva.

„Am zis foarte clar, dacă cineva vine, dacă apare vreun funcţionar sau vreun ministru care spune că Marcel Ciolacu a dat telefon să intervină pentru oricine, nu pentru membru de familie, eu plec din politică, n-am probleme”, a afirmat Marcel Ciolacu.