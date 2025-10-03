Ministerul Energiei: Nu există riscul ca proiectul de gaze Neptun Deep să întârzie

Proiectul de gaze offshore Neptun Deep este în grafic și nu există riscul să întârzie, au arătat, pentru HotNews.ro, reprezentanții Ministerului Energiei. Aceasta după ce, joi, o publicație austriacă a scris că OMV Petrom ar putea pierde o parte din licența pentru Neptun Deep întrucât nu a realizat la timp o parte dintre investiții.

„OMV Petrom trebuie să respecte angajamentele asumate în fața statului român prin Acordurile Petroliere. În cazul în care aceste obligații nu sunt respectate, se vor aplica prevederile legale și contractuale, inclusiv plata de penalități”, au arătat oficialii instituției.

Ei precizează că Ministerul Energiei nu are competențe de monitorizare a derulării Acordurilor Petroliere, acestea fiind monitorizate de ANRMPSG, care are competențe inclusiv în aplicarea prevederilor legale și contractuale în materie.

„Din informațiile pe care le deținem, obligațiile Acordului Petrolier aferente fazei de dezvoltare sunt respectate, proiectul Neptun Deep fiind în grafic, fără riscuri în ceea ce privește producția de gaze naturale, care este preconizată să fie extrasă începând cu anul 2027.

În ceea ce privește faza de explorare, din informațiile pe care le deținem, la momentul de față titularii Acordului Petrolier negociază cu ANRMPSG extinderea fazei de explorare, iar în cazul în care părțile vor ajunge la o înțelegere, aceasta trebuie aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Angajamentul nostru pentru consolidarea securității energetice a României este ferm și constant. Respectarea calendarului de începere a producției în perimetrul Neptun Deep și aplicarea riguroasă a cadrului legal sunt esențiale pentru valorificarea resurselor naționale, reducerea dependenței de importuri și garantarea unui sistem energetic stabil și sigur pentru cetățeni și economie”, se mai arată în răspunsul ministerului.

OMV Petrom nu a făcut la timp unele investiții, scriu jurnaliștii austrieci

OMV Petrom riscă să piardă o parte din licența pentru proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră, întrucât nu a realizat la timp o parte din investiții, scrie ziarul astriac Die Presse. Mai mult, compania riscă să plătească amenzi de milioane de euro.

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom (operator) și Romgaz este cel mai mare zăcământ de gaze naturale descoperit în ultimii zeci de ani în UE și ar urma să livreze primele volume comerciale în 2027. Acesta ar putea dubla producția de gaze a României și are o valoare strategică pentru întreaga Uniune Europeană, menționează publicația.

Guvernul României este nemulțumit de ritmul lucrărilor. Oficialii de la București consideră că termenele nu sunt respectate și pun presiune pentru accelerarea implementării.

În discuție sunt amenzi de ordinul milioanelor de euro, iar scenariul cel mai dur prevede chiar revocarea licenței de foraj pentru o parte din perimetrul Neptun Deep, spun jurnaliștii austrieci.

OMV, la rândul său, insistă că proiectul avansează conform planului tehnic și financiar, dar complexitatea investiției și contextul geopolitic din regiune, inclusiv războiul din Ucraina, complică implementarea.

În paralel, grupul austriac investește masiv în hidrogen verde în Austria, ceea ce arată că își diversifică portofoliul energetic și caută să se pregătească pentru tranziția energetică.

OMV Petrom: Discuțiile privind prelungirea licenței de explorare nu afectează dezvoltarea Neptun Deep

Reprezentanții OMV Petrom au transmis, la solicitarea HotNews.ro, că titularii licenței, OMV Petrom și Romgaz Black Sea, au început discuțiile cu autoritățile competente pentru prelungirea licenței de explorare.

Aceste discuții vizează exclusiv suprafața din perimetru aflată în explorare și nu afectează proiectul de dezvoltare Neptun Deep.

„OMV Petrom și Romgaz continuă activitățile de explorare în perimetrul Neptun Deep pentru a evalua potențialul de resurse al Mării Negre. În acest sens, OMV Petrom, în calitate de operator, a inițiat procesul de obținere a autorizațiilor necesare pentru reluarea forajului de explorare în zona de ape de mare adâncime din cadrul perimetrului”.

În ultimii 20 de ani, OMV Petrom a fost cel mai mare investitor în sectorul energetic și cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României, au adăugat reprezentanții companiei.

Forajul în perimetrul Neptun Deep a început în martie 2025

În martie 2025, OMV Petrom și Romgaz au anunțat forajul primei sonde și precizau că mai urmează și altele în perioada următoare.

„Suntem entuziasmați să trecem la următoarea etapă a proiectului Neptun Deep, respectiv forajul celor zece sonde care vor asigura producția de gaze naturale, din care patru pe zăcământul Pelican Sud și șase pe zăcământul Domino.

Prima sondă va fi forată pe zăcământul Pelican Sud situat în ape cu adâncime de circa 120 de metri, rezervorul de gaze fiind situat la circa 2000 de metri sub fundul mării. Estimăm că lucrările de foraj pentru cele zece sonde vor dura până in trimestrul patru din 2026”, afirma Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Explorare și Producție, la acea dată.