Peste 570.000 de doze noi de vaccin gripal vor ajunge în farmacii în zilele următoare, a anunțat duminică Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat citat de Agerpres.

HotNews a mers recent în 20 de farmacii din București în încercarea de a găsi vaccinul antigripal. În 19 dintre ele răspunsul a fost același: „nu avem”.

„În continuarea demersurilor derulate de Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pentru suplimentarea stocurilor de vaccin gripal, noi tranşe importante devin disponibile pentru populaţie”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Este vorba despre 528.000 de doze de Vaxigrip şi 50.000 de doze de Efluelda, vaccin destinat persoanelor de peste 60 de ani.

Ministerul Sănătății spune că lotul Vaxigrip a fost deja recepţionat şi a început facturarea de la producător către distribuitori.

Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni sau chiar din acest weekend, în funcţie de ritmul livrărilor, a indicat Ministerul Sănătăţii.

Un lot suplimentar din vaccinul Efluelda, iniţial destinat altor ţări, a plecat din Franţa şi va ajunge în România marţi.

„După finalizarea procedurilor de recepţie şi verificare a calităţii, facturarea va începe miercuri, urmând ca şi acest vaccin să ajungă în farmacii săptămâna viitoare”, a explicat ministerul.

În cazul vaccinului Influvac, stocurile alocate iniţial sunt aproape epuizate. Mai puţin de 10.000 de doze mai sunt disponibile în reţea în prezent, potrivit ministerului.

Câți români s-au vaccinat

Până la data de 15 noiembrie au fost vaccinate antigripal 956 092 de persoane, conform Registrului Electronic Naţional de Vaccinări.

Următoarele categorii de populație, considerate mai expuse să dezvolte forme severe de boală, primesc gratuit vaccinul în farmacie, în baza rețetei compensate eliberate de medic:

copiii cu vârsta mai mare de 6 luni, până la 18 ani.

femeile gravide.

persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care suferă de una dintre următoarele boli cronice: boli cardiovasculare; boli respiratorii; boli renale; boli hepatice; boli neurologice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie; persoane cu infecție HIV/SIDA; persoane în terapie imunosupresoare; persoane cu transplant; persoane cu imunosupresie congenitală.

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 ani și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de vaccin compensat 50%, cu rețetă de la medic.