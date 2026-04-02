Ministra de Externe a anunțat oficial ce urmează să facă România cu banii primiți ca despăgubire după furtul coifului

Coiftul de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate de autoritățile olandeze Foto: Profimedia

În prima reacție oficială după recuperarea coifului de la Coțofenești și a două dintre cele trei brățări de aur, Oana Țoiu, ministra de Externe, transmite că România va restitui „proporțional” suma de aproximativ 6 milioane de euro, „după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor”.

„Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă”, a anunțat ministra Oana Țoiu, joi, pe Facebook.

Țoiu a precizat și care este procedura acum, după ce România a primit aproximativ 6 milioane de euro ca despăgubire de la asiguratorul expoziției: „fonduri care vor fi restituite proporțional după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor”, a explicat ministra.

Fostul director al Muzeului Național, Ernest Oberlander-Târnoveanu explicase, anterior, pentru HotNews că, „în cazul în care bunurile au fost recuperate, dar au suferit daune, din asigurare se va scădea costul restaurării. În acest moment, Ministerul Culturii și Ministerul de Finanțe, care au gestionat banii, vor trebui să ia măsurile necesare”.

De astfel, autoritățile din Olanda au anunțat că coiful „are daune minore”, în urma jafului.

Coiful de aur de la Coțofenești a fost recuperat joi, la 14 luni de la jaf. O a treia brățară este încă dată dispărută, au anunțat autoritățile olandeze, într-o conferință de presă în care au prezentat și coiful găsit.

„Au fost găsite îngropate” și „au fost învelite în prosop”, a declarat, anterior, pentru HotNews fostul director de la Muzeul de Istorie al României, Ernest Oberländer-Târnoveanu, care a fost concediat după jaf.