Ministra de externe Oana Țoiu, primită azi la Washington de secretarul de stat Marco Rubio / Prima întâlnire la nivel înalt cu un oficial din noua administrație Trump

Întâlnirea va avea loc la ora locală 14.30 (21.30 ora României), potrivit Departamentului de Stat.

Ministra de Externe a României Oana Țoiu se întâlnește miercuri la Washington cu secretarul de Stat Marco Rubio, potrivit agendei publice a Departamentului de Stat.

Este prima întâlnire la nivel înalt cu un oficial al Administrației Trump după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, care a fost criticată de vicepreședintele SUA JD Vance la începutul anului.

Întâlnirea va avea loc de la ora locală 14:30 (21.30, ora României). Agenda discuţiilor dintre Rubio și Țoiu nu a fost detaliată nici de către MAE, nici de Departamentul de Stat al SUA.

Potrivit MAE român, programul vizitei lui Țoiu în SUA include consultări politico-diplomatice cu Rubio și o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO).

În declarațiile făcute la București, șefa diplomației României a spus că unul dintre scopurile vizitei sale la Washington este pregătirea unei vizite a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă.

Recent, într-un interviu la Euronews, întrebat când va avea loc vizita sa în SUA, Nicuşor Dan a răspuns: „Cel mai probabil va fi în primul trimestru din 2026”.

Un subiect spinos de pe agenda bilaterală este excluderea României din programul Visa Waiver, decisă de administrația Trump în primăvară.

În august, Țoiu a spus într-un interviu pentru TVR Info că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver și „suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”, potrivit Agerpres.

Țoiu a avut în iulie o conversație telefonică cu Rubio despre cooperarea bilaterală în domeniile apărării, energiei și combaterii migrației ilegale.

„Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniile apărării, energiei și combaterii migrației ilegale. Secretarul Rubio i-a reafirmat ministrului Toiu dorința noastră pentru un comerț echitabil și echilibrat și a salutat participarea României la programul de Verificare Electronică a Naționalității”, a transmis în vară Departamentul de Stat.