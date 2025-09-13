Ministra Mediului anunță că a fost numit un director interimar la Apele Române. Cine este Florin Ghiță

Administrația Națională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are „un mandat foarte clar de reorganizare” și anume Florin Ghiță, a anunțat, sâmbătă dimineața, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Anunțul vine după demiterea lui Sorin Lucaci din funcția de director al „Apelor Române”.

„Am decis să dăm o direcție nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat foarte clar de transparență, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiță”, a anunțat Diana Buzoianu, într-o conferință de presă, citată de Agerpres.

Ministra a detaliat că Florin Ghiță a fost din 2014 până în 2023 șef de Serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA Ilfov-București.

„Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administrație Bazinală de Apă n.r) și SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer șef al aceleiași Administrații din București-Ilfov”, a mai spus acesta.

Potrivit acesteia, Florin Ghiță a scris articole, publicații de specialitate în acest domeniu, și urmează să își consolideze o echipă cu mandatul de transparentizare a instituției și de reorganizare a acesteia.

„Noi ne dorim ca povestea instituției Apele Române să fie o poveste care să dea speranță că lucrurile se pot schimba, deși au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituție. De undeva lucrurile trebuie să pornească, să fie îmbunătățite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea și eficientizarea și reforma Apele Române”, a mai spus Diana Buzoianu.

Șeful de la „Apele Române” a fost demis

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcție, pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci, motivând decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.

„Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au mai fost folosite, bani care s-ar fi putut transforma în sute de kilometri de diguri, bani care s-ar fi putut transforma în baraje, infrastructură absolut esenţială ca oamenii să fie în siguranţă. Am văzut deja că în fiecare an avem inundaţii în urma cărora oamenii îşi pierd vieţile, comunităţi întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro”, a afirmat ministra Mediului, în conferința de sâmbătă.

Diana Buzoianu a declarat că nu a dorit explicaţii de la directorul demis de la Apele Române şi are nevoie de a analiză obiectivă la instituţia respectivă, motiv pentru care a trimis acolo Corpul de Control.

„Am discutat punctual să-i transmit decizia. Nu suntem în punctul în care avem nevoie de scuze sau aş fi dorit nişte explicaţii. Până la urmă tocmai de aceea am trimis un Corp de Control ca să existe nişte răspunsuri obiective. Oricine pierde 300 de milioane de euro, mă gândesc că va avea nişte explicaţii în spate. În contextul în care ne confruntăm cu inundaţii în fiecare an, este evident că explicaţii subiective nu pot fi acceptate. Avem nevoie de o analiză obiectivă, de aceea am trimis şi Corpul de Control”, a afirmat Buzoianu.