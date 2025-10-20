Ministra Oana Țoiu: Rusia nu a cerut până acum României liberă trecere pentru avionul lui Putin

Președintele rus Vladimir Putin coboră din avionul său într-o vizită oficială din Tadjikistan. Sursă foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a preşedintelui rus Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la sosirea la Consiliul Afaceri Externe de la Luxembourg.

„Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenţei în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază – bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de intra în spaţiul aerian european”, a spus şefa diplomaţiei române, întrebată de jurnalişti pe această temă, citată de Agerpres.

Kremlinul a declarat luni că Budapesta a fost aleasă ca loc de desfășurare a viitorului summit între Putin și Trump deoarece premierul ungar Viktor Orban are relații bune cu ambii lideri, potrivit Reuters.

„Orban are relații destul de cordiale cu președintele Trump și relații foarte constructive cu președintele Putin, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Și acest lucru, desigur, a contribuit în mare măsură la înțelegerea la care s-a ajuns în timpul ultimei convorbiri telefonice”, a adăugat el, referindu-se la conversația de săptămâna trecută dintre Trump și Putin, care i-a determinat să convină să se întâlnească la Budapesta.

Peskov a declarat că lucrările pentru organizarea întâlnirii Trump-Putin abia au început, acesta având ca scop promovarea unei rezoluții a conflictului din Ucraina și dezvoltarea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite.

Avioanele ruseşti au interdicţie de zbor în spaţiul aerian al SUA şi al UE. Aşadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare dacă va decide să survoleze un stat membru al UE.

Orban, un naționalist și conservator, a criticat în repetate rânduri sprijinul occidental acordat Ucrainei, țară vecină cu a sa. La începutul acestui an, el a declarat că Rusia a câștigat deja războiul din Ucraina.

Unele guverne europene care susțin Ucraina au declarat că este inadecvat să-l găzduiască pe Putin pentru un summit într-un stat membru al Uniunii Europene. „Nu, nu este frumos”, a spus șefa diplomației europene despre posibila deplasare a lui Putin la Budapesta.

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a declarat luni că nu există loc pentru Putin în nicio capitală europeană.

„Singurul loc pentru Putin în Europa (este) la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a spus el înaintea reuniunii de la Luxembourg.