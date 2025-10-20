Șefa diplomației europene despre posibila deplasare a lui Putin la Budapesta: „Nu, nu este frumos” / Poziție dură a Lituaniei: Există un singur loc pentru el

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că nu este „frumos” ca președintele rus Vladimir Putin să meargă în Ungaria, stat membru al UE, pentru discuții privind Ucraina, transmite Reuters.

Reacția ei a venit după ce, joi, președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni în curând cu Putin la Budapesta.

Kaja Kallas: „Nu, nu este frumos”

Kallas a declarat presei, înaintea reuniunii de luni de la Luxemburg a miniștrilor de externe europeni, că eforturile lui Trump de a aduce pacea sunt binevenite, dar că este important ca și președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu liderul rus.

„America are multă putere pentru a presa Rusia să vină la masa negocierilor, iar dacă o va folosi, atunci, desigur, este bine ca Rusia să oprească acest război”, a spus Kallas.

Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, din care Ungaria este în proces de ieșire.

„În ceea ce privește Budapesta, nu, nu este frumos… să vezi că o persoană căutată de CPI vine într-o țară europeană”, a spus Kallas, adăugând că „întrebarea este dacă va exista vreun rezultat” al întâlnirii.

De asemenea, Kallas a declarat că se așteaptă ca al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei să fie adoptat săptămâna aceasta, dar a precizat că aprobarea nu va avea loc luni.

„Rusia înțelege doar limbajul forței. Negociază doar atunci când este pusă sub presiune. De aceea, lucrăm la adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni în această săptămână”, a spus ea.

Lituania: „Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga”

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a declarat că nu există loc pentru Putin în nicio capitală europeană.

„Singurul loc pentru Putin în Europa (este) la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a spus el înaintea reuniunii de la Luxembourg.

Consiliul Afaceri Externe care are loc la Luxemburg luni este prezidat de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas.

Miniștrii afacerilor externe ale UE vor discuta despre agresiunea rusă împotriva Ucrainei, după un schimb informal de opinii cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, care va participa personal la reuniune.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, este și ea la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene.