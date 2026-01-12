Ministru USR, reacție în scandalul privind teza de doctorat a lui Radu Marinescu: „Dacă este plagiat, e complicat”

Conferință USR cu ocazia sărbătoririi a nouă ani de la înființarea formațiunii, la Timișoara, pe 20 septembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Virgil Simonescu

„Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat”, a reacționat luni ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, față de acuzațiile de plagiat care îl vizează pe colegul său social-democrat de la Justiție, Radu Marinescu, precizând că ministrul trebuie să vină cu clarificări publice.

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, a scris luni dimineață jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

„Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat. Eu nu ştiu dacă lucrarea domnului Ministru Marinescu a fost plagiată sau nu. Nu sunt un specialist să măsor asta. Cred că la nivel de ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare, cel puţin şi profesional şi academic şi în viaţa ta de zi cu zi”, a declarat Radu Miruţă, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Ministrul Apărării a adăugat că nu „nu mi-e clar dacă e plagiat sau nu” în cazul tezei de doctorat a lui Radu Marinescu.

„Am văzut că este o acuzaţie de plagiat. Sunt oameni specialişti care pot să analizeze dacă este plagiat”, a mai spus Miruță.

Potrivit analizei publicate în PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive, a notat Emilia Șercan.

Ministrul Radu Marinescu a negat, într-o declarație dată pentru PressOne, că a încălcat standardele de realizare a unei lucrări științifice: „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”.

În reacții ulterioare din cursul zilei, Radu Marinescu a respins acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat şi că şi-a elaborat teza de doctorat „în conformitate cu normele timpului şi sub coordonarea unui profesor academician reputat”.

„Normele timpului” încadrau plagiatul în categoria formelor de fraudă academică la momentul la care Marinescu și-a susținut teza de doctorat, în 2009 (inclusiv prin lege, nu doar prin prevederi academice).

De asemenea, într-o intervenție prin telefon la Antena 3 CNN, ministrul Justiției a afirmat că nu a discutat cu șeful guvernului după apariția articolului în care este acuzat că a plagiat. Marinescu a răspuns însă că „nu, evident că nu” – la întrebarea dacă va demisiona în cazul în care Bolojan îi va cere acest lucru în urma scandalului de plagiat în care este implicat.

„Eu demisonez în condițiile în care exercițiile mandatului meu a revelat deficiențe manageriale, deficiențe în aplicarea programului de guvernare, când Parlamentul retrage încrederea Guvernului, fie mie ca ministru, fie Guvernului. Premierul are prerogativele sale și le poate exercita ca atare”, a declarat Radu Marinescu, în intervenția lui de la postul de televiziune citat.