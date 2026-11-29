Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis că noua reglementare „nu blochează aprovizionarea pieței, ci va aduce o claritate mai mare pentru consumatorul român”.

Noua regulă privind comercializarea cărnii de porc stabilește că produsele comercializate sub denumirea de „carne proaspătă de porc refrigerată” trebuie să provină de la animale sacrificate cu maximum opt zile înainte.

Măsura a stârnit critici din partea reprezentanților comercianților, care au spus că pot apărea probleme de aprovizionare înainte de Crăciun.

Noua legislație se va aplica din 19 decembrie.

„Românii nu vor rămâne fără carne de porc, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă”, a declarat ministrul Agriculturii, citat într-un comunicat transmis Agerpres.

El a mai spus că nu este interzisă carnea din import, „dar îi obligăm pe toți să respecte regulile”.

Și anume: „Dacă e carne proaspătă refrigerată, să fie sacrificată de maximum 8 zile; dacă o aduci congelată, o vinzi congelată, nu o decongelezi ca să păcălești consumatorul la vitrină”, a mai spus ministrul Agriculturii.

„O regulă de bun-simț comercial”

În opinia ministrului, „actul normativ stabilește o regulă elementară de bun-simț comercial și sanitar-veterinar: produsul comercializat la raft sau la vitrina asistată sub denumirea de ‘carne proaspătă de porc refrigerată’ trebuie să fie realmente proaspăt“.

El precizează și că nu este interzisă carnea protenită din importuri congeltate, „însă trebuie vândută în starea în care a fost livrată, respectiv congelată, cu data congelării și termenul de valabilitate înscrise pe etichetă”.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii susțin că termenul de opt zile nu limitează la una sau două zile perioada în care consumatorii pot folosi carnea, întrucât produsele provenite din lanțul național ajung rapid la raft, în 24-48 de ore de la sacrificare.

Explicații despre termenul de opt zile

„Afirmația potrivit căreia termenul de 8 zile de la sacrificare ar lăsa consumatorului doar una sau două zile pentru preparare ignoră realitatea tehnologică a abatoarelor și a fluxurilor logistice interne. Pe circuitul național (fermă – abator – unitate de tranșare – magazin), răcirea carcasei, tranșarea și livrarea în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore. Prin urmare, carnea de porc provenită din fermele și abatoarele românești ajunge în vitrinele magazinelor cu 6-7 zile reale de valabilitate, interval mai mult decât suficient atât pentru comercializare, cât și pentru consumul casnic, în condițiile unei viteze optime de rotație a stocurilor”, subliniază MADR în comunicat.

Potrivit sursei citate, majoritatea lanțurilor de retail modern au dezvoltat deja programe proprii menite să promoveze lanțul scurt de aprovizionare și trasabilitatea cărnii autohtone.

„Aceste fluxuri funcționează zilnic și demonstrează că aprovizionarea rapidă de la abator la raft este pe deplin realizabilă”, au mai transmis reprezentanții ministerului de resort.

Aceștia consideră că noile prevederi vor încuraja reducerea risipei alimentare și vor contribui la asigurarea calității și siguranței produselor comercializate.

Îngrijorările comercianților

Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au avertizat recent asupra unor sincope în aprovizionarea cu carne de porc de Sărbători, în urma acestei reguli.

Reprezentanții celor două organizații afirmă că reglementarea a fost adoptată fără consultări, publicată în Monitorul Oficial la doar două zile după ce textul a fost postat public, nu include dispoziții tranzitorii referitoare la stocuri sau la contractele aflate în derulare și va deveni aplicabilă în ajunul Ignatului, producând efecte imediate pentru consumatori în perioada Crăciun – Anul Nou.

„Această restricție generează riscuri majore în condițiile în care, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în noiembrie 2026, în prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producția internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporție de 50%”, au avertizat reprezentanții comercianților.

Aceștia au solicitat autorităților care au emis Ordinul respectiv organizarea în timp util a unor întâlniri cu participarea reprezentanților întregului lanț de producție și procesare a cărnii de porc, în care să fie clarificată modalitatea de aplicare a acestui ordin, prin care să se confirme și evitarea apariției unor posibile blocaje sau altor riscuri colaterale în desfășurarea operațiunilor comerciale.