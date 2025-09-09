Ministrul Apărării, despre creşterea vârstei de pensionare a militarilor: „Trecerea în rezervă se face la 50 de ani şi 8 luni. Este foarte puţin”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu a existat o discuţie în cadrul coaliţiei de guvernare privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la 50 de ani şi opt luni, ceea ce este „foarte puţin”.

Totuşi, oficialul guvernamental spune că există un contract social cu aceşti oameni şi că soluţia ar trebui găsită prin negocieri cu militarii, informează News.ro.

Moşteanu a afirmat, marţi seară, la Digi 24 că este de acord cu declaraţiile premierului Ilie Bolojan în ceea ce priveşte creşterea vârstei de pensionare pentru toate categoriile sociale, însă a precizat că nu a existat o discuţie în coaliţie privind vârsta de pensionare a soldaților.

„Eu sunt de acord cu ce zice premierul Bolojan, pentru că trebuie să ne uităm la demografie. În anii care urmează vor ieşi din ce în ce mai mulţi români la pensie, vor fi din ce în ce mai puţin români care vor plăti contribuţia la pilonul din care se alimentează sistemul de tensii. Şi asta, într-adevăr, este nesustenabil. Dacă ne uităm la sistemul militar, de exemplu, trecerea în rezervă se face la 50 de ani şi 8 luni. Este foarte puţin. Pe de altă parte, ai un contract social cu aceşti oameni”, a declarat ministrul Apărării.

Conform acestuia, soluţia ar putea fi găsită prin negocieri cu militarii. Moşteanu a spus însă că nu va o soluţie uşoară.

„Cei care au intrat cu o anumită perspectivă trebuie să fie respectaţi şi, pe de altă parte, cei care intră acum în sistem să aibă o cale foarte clară în faţa lor despre planul de carieră şi planul de pensionare. În coaliţie nu s-a discutat până acum despre pensiile militare de serviciu. Dacă va fi o discuţie, vom vedea mâine”, a mai afirmat Ionuţ Moşteanu.

Potrivit oficialului, rezerva de cadre în Ministerul Apărării este îmbătrânită, iar în prezent se lucrează la un proiect care introduce termenul de militar voluntar prin care tinerii între 18 şi 35 de ani să poată să facă patru luni de armată, timp în care să fie plătiţi.