Ministrul Apărării, după reținerea bărbatului acuzat că spiona pentru Belarus: Spațiul est-european rămâne un teritoriu „de joacă” pentru Putin

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat luni seară că nu au existat discuții în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) despre eventuale scurgeri de informații, în contextul în care un fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus. Ministrul a punctat totuși că spațiul geografic în care ne aflăm „va rămâne un teritoriu «de joacă», un teritoriu în care Vladimir Putin va încerca să își întărească influența”.

„Nu, n-au fost discuții (în CSAT despre eventuale scurgeri de informații, n.r.). Dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou și acest spațiu est-european va rămâne un teritoriu «de joacă», un teritoriu în care Putin (președintele rus Vladimir Putin, n.r.) va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfășurare, și la noi și acum în Republica Moldova care iată este în pragul unor alegeri foarte, foarte importante pentru dânșii”, le-a spus Ionuț Moșteanu reporterilor, după o ședință a Comisiilor reunite de Apărare din cadrul Parlamentului.

„Este o știre care mă întristează, dar din nou zic care nu mă miră, știind de cât de mult încearcă Rusia să își mențină influența prin toate mijloacele în această zonă. Și este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliații în care avem încredere și alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune”, a adăugat ministrul Apărării.

Mai devreme în cursul zilei de luni, Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare un mandat de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

SRI a menţionat că activitatea specifică a fost una complexă şi a fost realizată în cooperare cu serviciile de informaţii partenere din Cehia, Polonia şi Ungaria, în etapa finală a investigaţiei beneficiind şi de sprijinul Serviciului de Informaţii din Republica Moldova.

Bărbatul de 47 de ani, fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, a transmis anterior IGPR.

Conform anchetatorilor, suspectul a avut două întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Belarus, unde ar fi primit instrucțiuni și plăți.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a menționat IGPR.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Potrivit G4Media, suspectul este Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul autorităților din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.