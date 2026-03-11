Ministrul Apărării spune că decizia CSAT îi descurajează pe „cei care se uită cu ochi sticloși spre România”. „Probabil că de asta sunt deranjați cei de la AUR”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri în plenul Parlamentului că decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de a încuviința solicitarea SUA privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare reprezintă „o sporire a capacității de apărare a României”.

Radu Miruță, care este și deputat USR, i-a acuzat pe cei de la AUR, POT și SOS că au spus „multe dezinformări” în timpul ședinței de miercuri.

„Cu privire la posibilitatea ca Ministerul Apărării să decidă în locul Parlamentului, care este invocată în această după-amiază, este o minciună, pentru că nici măcar nu știți să citiți. În fiecare an, toate cele 32 de țări membre NATO, la începutul anului, aprobă propunerea comandantului suprem al armatei NATO de a gestiona forțele de reacție rapidă pe teritoriul național. Despre asta este punctul 2 de pe ordinea de zi de astăzi”, a declarat ministrul.

Referindu-se la decizia CSAT privind solicitarea Statelor Unite, Miruță a spus că „nu este vorba nici de a băga România în război, nu este vorba nici de a deveni țintă, nu este vorba nici de a deveni mai slabi”.

„Probabil că de asta sunteți dumneavoastră, de la AUR, SOS și cum vă mai numiți, supărați astăzi. Ceea ce se supune la vot astăzi este o sporire a capacității de apărare a României. Pentru a deveni mai puternici, pentru a descuraja mai mult, nu este nevoie doar de militari, nu este nevoie doar de soldați, ci este nevoie și de capacități tehnice de apărare”, a adăugat ministrul Apărării.

El susține că, ca urmare a deciziei CSAT și a votului subsecvent din Parlament, în România vor veni în perioada următoare capacități tehnice de apărare care „ridică gradul de descurajare a celor care se uită cu ochi sticloși spre România”.

„Probabil că cei de la AUR de asta sunt deranjați. Pentru că devin inconsecvenți, pentru că nu mai știu cum să explice stăpânilor de la Apus faptul că România își crește capacitatea de apărare. Probabil că de asta este gălăgie în zona asta a sălii astăzi, că atunci când nu ai argumente, domnule Simion, îți pui niște oameni să facă gălăgie, crezând că generezi conținut. România nu este țara care să lase capacitatea de apărare pe mâna gălăgiei”, a mai declarat ministrul Radu Miruță.

AUR și George Simion au criticat decizia CSAT, despre care liderul AUR susține că a fost „luată pe genunchi” și „afecteză destinul unei națiuni”.