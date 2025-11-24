Ministrul Apărării spune că discuția coaliției despre salariile militarilor „nu s-a tranșat în niciun fel”. „S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, nu consideră că ar fi oportune eventuale reduceri salariale în sistemul de apărare, în actualul context de securitate, în care „avem un război la graniță, de trei ani de zile, care nu știm cât va mai continua”. El spune că încă nu a fost luată o decizie finală în coaliție, dar că este „sigur că se va ajunge la o soluție corectă pentru momentul istoric în care suntem acum, ca țară”.

Întrebat, luni seară, la Digi24, despre intenția guvernanților de a reduce cu 10% cheltuielile cu salariile în administrație, ministrul Apărării a spus: „Inițial era o discuție să excludem tot sistemul național de apărare – aici includ și Ministerul de Interne și alte instituții. Cred cu tărie că orice stat pe lumea asta își face planul și strategiile, și politicile publice în funcție de oportunități și în funcție de realități”.

„Realitatea este că avem un război la graniță, de trei ani de zile, care nu știm cât va mai continua și, după ce va mai continua, va fi oricum o zonă extrem de provocatoare (…) din punct de vedere militar. Cred că este ultimul lucru de unde ar trebui să tăiem noi, acum, ca țară. Nu poți să spui că dacă tai la o primărie trebuie să tai și la Armată, nu acum, deci nu cred că e momentul, ținând cont de niște realități”, a continuat Ionuț Moșteanu.

Coaliția încă nu a luat o decizie finală

Ministrul a spus că discuția din coaliție „nu s-a tranșat în niciun fel” deocamdată.

„Urmează să mai discutăm să ajungem la o soluție (…). Nu cred că este asta soluția corectă acum, ținând cont de aceste realități (…). Noi trebuie să reglăm niște lucruri care au fost stricate în ultimii ani de zile, în ceea ce privește cheltuielile, s-a cheltuit mult mai mult decât ne puteam permite. Anul acesta vom plăti pe dobânzi 53 de miliarde. Bugetul apărării, cu tot cu spitale și instituțiile de învățământ, e 43 de miliarde”, a continuat Ionuț Moșteanu.

El consideră că reducerea cheltuielilor nu trebuie făcută „tăind cu barda în mod egal”, ci „trebuie să ne uităm ce contează pentru noi”.

„Cred eu că contează pentru noi, ca țară, în momentul acesta, să fim bine protejați, să îi descurajăm pe cei care ar putea avea pretenții, pentru că uitați-vă ce e în jur. S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin”, a mai declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.