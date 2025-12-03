Ministrul Culturii, la Gaudeamus: „Creșterea TVA la carte este pe lista mea de priorități. Pe aceeași listă este și starea bibliotecilor”

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a susținut un discurs, miercuri, la deschiderea oficială a Târgului de Carte Gaudeamus, și a spus că una dintre prioritățile sale se referă la problema implicațiilor creșterii TVA la carte, pe care va încerca să o rezolve „în momentul în care situația o va permite”, transmite Agerpres.

„Creșterea TVA la carte este pe lista mea de priorități, în momentul în care situația o va permite. Pe aceeași listă de priorități este și starea bibliotecilor, pornind de la Fondul de carte care nu mai poate fi îmbogățit cum ar trebui și până la spațiile pentru a căror întreținere și transformare în atracție, resursele s-au împuținat chiar până la dispariție”, a declarat oficialul, la deschiderea oficială a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România.

Ministrul Culturii a vorbit și despre „provocările rețelelor și atracția, după unii fatală, a noilor medii”.

„Dar trebuie să observăm și faptul că noua agoră nu mai este doar vorbită, are o importantă componentă scrisă și deci și citită. Vedem și cum tradiția subtitrării filmelor versus dublării acestora, încetățenită la noi de la începuturile industriei audiovizuale, este reconfirmată de simbioza contemporană a narațiunii prin sunet și imagine, cu cea a transcrierii sau completării sale scrise. Or asta contribuie și ea, printr-un exercițiu natural, nu doar la facilitarea însușirii limbilor străine și la deschiderea către acele culturi, ci și la dezvoltarea abilităților de citire și de scriere”, a continuat Andras Demeter.

„Lista de probleme este imensă”

Ministrul spus că „lista de probleme este imensă”, iar „lungă este și lista soluțiilor și a persoanelor cu care ele pot fi implementate”. Andras Demeter consideră că „fiecare problemă, soluție sau persoană este ca o pagină dintr-o carte, o pagină separată, nu are impact și poate că nici valoare în sine”.

„Dar când pui paginile împreună și se leagă cartea, povestea capătă sens. La fel și cu noi, doar puși împreună, doar lucrând între coperțile unui demers comun, cu bună credință, putem rezolva lucruri și putem conferi sensurile necesare. Așa că, la deschiderea copertei Târgului Gaudeamus, nu pot decât să trag o singură concluzie: acest târg devine o bună ocazie pentru a scrie împreună paginile cărții, care să lege o poveste reușită, reală și de impact pentru copiii și nepoții noștri”, a adăugat Demeter.

El a mai afirmat că „an de an, piața de carte din România a crescut” și că ultimul Barometru de consum cultural, lansat în urmă cu o săptămână, „poate trezi la realitate, totuși, pe iubitorii de metafore”.

„42% dintre respondenți afirmă că educația culturală a determinat performanțe crescute la școală. Am început cu copiii, pentru că ei fac primul pas în lumea culturii prin cărți, începând cu manuale, literatură pentru copii și mai ales basme, povești, povestiri, prin care începem de foarte devreme a cultiva dragostea pentru citit. 67% dintre participanți nu au mers la nicio activitate culturală în 2024, dar nu pentru că n-ar fi vrut, ci pentru că n-au avut posibilitatea sau nu a existat o ofertă potrivită, sau pur și simplu aceasta nu a fost la îndemână. Pentru ei, deocamdată, cartea este cea care poate salva ceva. 10% dintre adulți au mers măcar o dată pe an la un târg de carte”, a mai declarat ministrul Culturii, Andras Demeter.