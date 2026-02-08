Ministrul Culturii reclamă „un nou fakenews” despre pontajul din teatre. „Se întâmplă de peste trei decenii”

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a spus că managerii instituțiilor de cultură semnează pontajele salariaților de peste 30 de ani și a negat că el sau ministerul pe care îl conduce și-ar dori un astfel de sistem, dar „cam asta se întâmplă atunci când meserii liberale sunt guvernate de legi universale precum Codul Muncii”.

Oficialul a spus că în spațiul public se rostogolește o știre falsă în acest sens.

„Un nou fakenews se rostogolește, cu intenție sau nu, în spațiul public: «ministrul/Ministerul Culturii vrea pontaj în teatre ca la fabrică!». Nimic mai fals! De peste trei decenii, an de an, lună de lună, managerii instituțiilor de cultură semnează pontajele salariaților. Și le înmânează fluturașii pe care scrie explicit referința: 20 zile sau 160 de ore (5×8 ore, când luna are 20 zile lucrătoare)”, a declarat Demeter Andras Istvan, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a spus că această situație „se întâmplă de peste 3 decenii”.

„Au de ales să facă altfel? Conform legii, nu. Este corect, just? Conform specificului de activitate, nu. Cele două se bat cap în cap? Da. Cam asta se întâmplă atunci când meserii liberale sunt guvernate de legi universale precum Codul Muncii”, a conchis ministrul Culturii.

Noile instrucțiuni în privința timpului de muncă

Precizările vin în contextul în care, miercuri, Ministerul Culturii a publicat noile instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru funcțiile de execuție din instituțiile publice de spectacole și concerte.

Conform noilor instrucțiuni, durata normală a timpului de muncă este, în general, de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, însă repartizarea acestuia poate fi inegală, în funcție de specificul stagiunii, al repetițiilor, spectacolelor și turneelor, a scris Radio România Cultural.

Intervalul de referință pentru organizarea muncii va fi de 12 luni, în cadrul unui fond anual estimat la aproximativ 1.800 de ore.

Documentul prevede și obligația unei evidențe detaliate a timpului de muncă. Activitățile desfășurate la sediul instituției vor fi consemnate în foi colective de prezență, sisteme electronice de pontaj sau alte documente interne,

Activitățile de pregătire și studiu individual din afara instituției vor fi raportate prin documente lunare individuale. Acestea trebuie avizate de superiorul ierarhic.

Evidențele vor sta la baza calculării drepturilor salariale.