Ministrul de Externe al Ungariei critică UE, la București: Războiul din Ucraina s-ar fi încheiat, „dacă liderii europeni nu ar fi sabotat planul de pace al lui Trump”

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vorbește cu jurnaliștii din București. Sursa foto: Peter Szijjarto / Facebook

Planul președintelui SUA, Donald Trump, ar fi dus până acum la restabilirea păcii în Ucraina, dacă nu ar fi fost sabotat de liderii europeni, a afirmat, ministrul Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, aflat în vizită în România.

Șeful diplomației maghiare a reluat, în România, criticile la adresa colegilor săi din UE, cărora le-a cerut să susțină planul de pace în Ucraina propus de SUA. Acest plan a fost între timp modificat de negociatorii americani și ucraineni și urmează să fie prezentat Rusiei.

Peter Szijjarto a participat, la București, la evenimentul Romanian International Energy Conference. La plecare, el a fost întrebat de jurnaliști care este poziția Ungariei cu privire la discuțiile privind restabilirea păcii în Ucraina.

„Poziția Ungariei a fost dintotdeauna clară: am fost tot timpul pentru încetarea focului și discuții pentru pace. Pentru această decizie am fost în permanență atacați în ultimii ani”, a spus Szijjarto.

„Credem că acest plan de pace este o șansă uriașă pentru a se ajunge la pace. Și ucrainenii, și noi, europenii, am pierdut prea mult cu acest război și nu vrem să plătim un preț și mai mare pentru un război în care nu avem nicio responsabilitate”, a adăugat el.

„Așa că îi ținem pumnii președintelui Trump și îi rugăm pe responsabilii de la Bruxelles și pe liderii vest-europeni să nu saboteze discuțiile. Dacă nu ar fi sabotat planurile președintelui Trump până acum, planul președintelui Trump ar fi avut succes”, a mai spus oficialul de la Budapesta.

Susținere necondiționată

Cu doar o zi înainte, luni, Szijjarto făcuse un nou apel către UE.

„Planul de pace în 28 de puncte reprezintă o șansă majoră de a pune capăt războiului din Ucraina, iar fiecare politician european are datoria de a susține acest plan în mod deplin și necondiționat”, a scris Szijjarto, pe X.

Sâmbătă, el criticase obiecțiile aduse de premierul polonez Donald Tusk variantei inițiale a planului de pace, spunând că Ungaria este „în favoarea păcii”, în vreme ce „ei sunt pro-război”.

Duminică, europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale.

Tot duminică, Washingtonul și Kievul au declarat că au elaborat un „cadru de pace modificat” după prima zi de negocieri de duminică de la Geneva.

Presa internațională a scris că planul în 28 de puncte propus inițial a fost înlocuit cu un plan în 19 puncte, care elimină o serie de prevederi favorabile Rusiei, în vreme ce lasă deciziile majore în așteptare.

Scrisoarea lui Viktor Orban

Nu este pentru prima dată când Ungaria a îndemnat UE să accepte planul elaborat de SUA, împreună cu Rusia.

Într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, obținută de Politico, chiar premierul Viktor Orbán a solicitat UE să semneze termenii propunerii americane în 28 de puncte, care ar prevedea ca Ucraina să renunțe la teritoriu și să-și reducă la jumătate forțele armate, oferind în schimb Washingtonului o cotă de 50% din profiturile obținute din reconstrucția țării.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a Statelor Unite”, a scris Orbán. „Pe lângă sprijinirea președintelui SUA, trebuie să lansăm fără întârziere negocieri autonome și directe cu Rusia”, a plusat el.

În același timp, Orbán a afirmat în scrisoare că Ungaria „nu susține acordarea de către Uniunea Europeană a niciunui ajutor financiar suplimentar Ucrainei, sub nicio formă” și „nu este de acord cu luarea unei astfel de decizii în numele și în cadrul UE”.

Oficialii de la Bruxelles poartă în prezent discuții cu țările membre cu privire la modul în care pot utiliza activele rusești imobilizate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații. Problema se află pe agenda reuniunii liderilor de la Bruxelles din 18 decembrie.

Budapesta a încercat în mod constant să blocheze ajutorul militar și financiar atât de necesar pentru eforturile de apărare ale Kievului, consolidând în același timp legăturile Ungariei cu Kremlinul și opunându-se sancțiunilor menite să epuizeze fondurile de război ale președintelui rus Vladimir Putin.