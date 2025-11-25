Ministrul de Externe al Ungariei, la București: Vrem să cumpărăm gaze din Neptun Deep. România va juca un rol foarte important în aprovizionarea cu gaze a regiunii

Ungaria își dorește să cumpere gaze românești din zăcământul uriaș de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat, marți, ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la București. Totodată, Ungaria dorește să colaboreze cu România pentru extinderea duratei de viață a reactoarelor nucleare de pe teritoriul celor două țări.

Szijjarto a participat la Romanian International Energy Conference, la București.

„Colaborarea dintre România și Ungaria este exemplară. De la 1 noiembrie am crescut capacitatea interconectorului de gaze dintre cele două țări la 2,7 miliarde de metri cubi. De ce? Pentru că ne bazăm pe creșterea livrărilor în anii următori din România în Ungaria. De ce? Pentru că înțelegem că România va juca un rol foarte important în aprovizionarea cu gaz a regiunii în viitor”, le-a spus el jurnaliștilor, la plecarea din sală.

El a arătat că Ungaria este interesată să înceapă discuțiile pentru achiziția de gaze din Neptun Deep.

„Acum, care va fi structura consumului intern și a exportului de gaz care provine din Neptun Deep este decizia voastră internă. Dacă există gaze care să fie exportate, noi suntem cu siguranță interesați să îl importăm în Ungaria, în baza unui contract comercial semnat de MVM, care este compania de stat din Ungaria, cu OMV, Petrom, Romgaz, Exxon, cu oricine (compania americnaă ExxonMobil a fost implicată anterior în Neptun Deep, însă s-a retras din proiect, iar partea sa a fost cumpărată de Romgaz – n.r.). Deci da, suntem interesați de diversificare, suntem interesați să facem România unul dintre furnizorul nostru de gaze”.

Deci decizia este comercială, în primul rând, și, în al doilea rând, ține de politica României de a consuma aceste gaze, a adăugat el.

Interesul Ungariei pentru gazele românești nu este noi. În urmă cu doi ani, Szijjarto a fost prezent la București la același eveniment, pentru a transmite, de asemenea, că Ungaria dorește să negocieze pentru importurile de gaze din Marea Neagră.

Szijjarto: Fără sursele rusești, infrastructura existentă nu este capabilă să aprovizioneze Ungaria

Oficialul de la Budapesta a reiterat faptul că Rusia este un partener strategic pentru Ungaria în ceea ce privește aprovizionarea cu energie.

„Rusia este un partener sigur pentru noi în ceea ce privește sectorul energetic, rămân la suveranitatea deciziei mele, am experiență în ceea ce privește colaborarea cu rușii în sectorul energetic și până acum au fost de încredere. Toate alternativele sunt mai puțin de încredere sau mai scumpe. Pentru a schimba o sursă de încredere, ieftină, cu una mai puțin de încredere și mai scumpă – nu-mi poți da un motiv să fac asta.

Americanii sunt mai de încredere decât Bruxelles-ul, pentru că americanii înțeleg că motivul pentru care Ungaria continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia este o problemă de infrastructură. Fără sursele rusești, infrastructura existentă nu este capabilă, fizic, să aprovizioneze țara”.

„Nu poți încălzi case cu declarații politice”

Anterior, în cadrul conferinței, oficialul maghiar a criticat planul Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze din Rusia și de a se baza masiv pe energia verde.

„Cea mai mare amenințare și cea mai mare provocare pentru noi este că aprovizionarea cu gaze este considerată o chestiune politică. Pentru noi, este vorba de infrastructură și ceea ce vedem este că Europa și decidenții politici nu sunt capabile să evalueze acest lucru. Nu poți încălzi case cu declarații politice.

Suntem conservatori, vedem realitatea așa cum este, dacă nu ai țeavă nu poți aduce gazul. Nu poți trăi cu iluzii.

Nu ne pasă care este sursa gazelor, atâta timp cât este ieftin și contractele sunt respectate. Dacă tăiem resursele rusești, infrastructura rămasă nu poate să ne aprovizioneze țara. De ce? Din cauza fizicii și matematicii.

Anul trecut Ucraina a stopat tranzitul de gaze rusești către Europa, iar EU, prin RePowerEU, vrea să oprească de tot fluxul de gaze din Turcia. În total, este vorba de 26,5 miliarde de metru cubi. Cu ce înlocuim acest gaz?”.

„Simțul practic al Bruxelles-ului lipsește. A fost afectată foarte mult competitivitatea Europei prin tăierile de surse și rute. Trebuie să schimbăm rapid politicile în UE, astfel încât să existe rute și energie ieftină. Nuclearul este soluția pentru țările noastre”, a mai spus șeful diplomației maghiare.

Pe Facebook, el a transmis ulterior:

„Fără îndoială că România este partenerul nostru strategic în domeniul securității energetice. De la 1 noiembrie am crescut capacitatea interconectorului de gaze naturale pe ambele sensuri la 2,7 miliarde metri cubi și am convenit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, că vom coopera atât profesional, cât și politic, pentru prelungirea duratei de viață a centralelor nucleare existente”.