Ministrul de Finanțe prezintă joi măsurile de relansare economică / „De principiu va fi proiect de lege și va cuprinde o componentă fiscală și alta de ajutor de stat”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că pachetul de măsuri de relansare economic, rezultat atât prin contribuția tuturor partenerilor din coaliția de guvernare, cât şi din dialogul cu mediul de afaceri, va fi pus joi în consultare publică. „În momentul acesta, de principiu va fi un proiect de lege pe care Guvernul își va angaja răspunderea alături de proiectul de lege privind reforma administrației publice, deci vor fi promovate împreună. O decizie se va lua probabil vineri în Coaliție”, au precizat pentru HotNews.ro surse din Guvern.

Declararea și plata impozitului pe profit va fi 25 iunie

Pachetul de măsuri de relansare economică are o componentă fiscală și alta de ajutor de stat pentru companii, au precizat pentru HotNews.ro surse din Guvern.

Vor fi actualizate și îmbunătățite schemele de ajutor de stat pentru companii care existau până acum, dar vor fi adăugate și noi scheme de ajutor pe alte domenii.

Sunt măsuri de stimulare economică și de sprijin și simplificare pentru companii, în special IMM-uri, potrivit surselor HotNews.ro.

„Una dintre măsurile de simplificare este permanentizarea termenului de declarare și de plată a impozitului pe profit pentru data de 25 iunie, începând cu anul 2026. Acest termen s-a tot schimbat în ultimii 4 ani, ba în februarie, ba în martie”, au precizat pentru HotNews.ro surse din Guvern.

Ministrul Finanțelor, pe Facebook: În 2026 schimbăm paradigma dezvoltării României

Lansarea în consultare publică a măsurilor de relansare economică a fost anunțată miercuri pe Facebook de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, după o serie de discuții cu partenerii de dialog din mediul de business.

„Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat”, a spus Nazare, mulțumind reprezentanților Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC) şi tuturor celorlalte asociații patronale care au transmis propuneri.

„2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României și mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată – acesta este mesajul central transmis în toate discuțiile tehnice recente.

De ce facem acest lucru? Pentru că România are nevoie de o direcție strategică pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile”, a spus Nazare.

Ministrul de Finanțe subliniază că pachetul de măsuri economice care va fi prezentat joi „este un rezultat al muncii de echipă la nivelul întregului Guvern” și că are toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori şi de mediul de afaceri.

Coaliția nu s-a decis cum va adopta reforma din administrație și pachetul de măsuri

Premierul Ilie Bolojan a declarat în data de 30 ianuarie, într-un interviu la G4Media.ro, că în această sptămână se va decide dacă se adoptă refoma în administrație prin ordonanță de urgență sau asumarea răspunderii. El a mai spus că reforma în administrație va fi adoptată concomitent cu un pachet de măsuri de relansare economică.

Reamintim că PSD a întârziat câteva luni pachetul de reformă în administrația centrală și locală și l-a condiționat de adoptarea unui set de măsuri de relansare economică.

Soluția cea mai rapidă ar fi prin Ordonanță e urgență

Pemierul Ilie Bolojan a declarat în 27 ianuarie, într-un interviu anterior într-un interviu la RFI, că că dacă se alege varianta de adoptare prin Ordonanță de urgență vor fi două ordonanțe de urgență, iar dacă se alege angajarea răspunderii în Parlament acest lucru se va face tot pe două proiecte de legi separate.

Ambele variante au anumite avantaje, dar și riscuri, a explicat el.

„Adoptarea prin OUG face posibilă ca legislația să apară într-un timp foarte scurt, sigur existând riscul modificării ulterioare in Parlament. Partea de angajare a răspunderii evită riscul modificării ulterioare, dar e o procedura care poate dura 2-3 săptămâni, inclusiv o contestație la CCR și vedem ce se întâmplă cu legislația la pensiile magistraților, unde datorită amânărilor consecutive pe care CCR le-a decis, riscăm din păcate să pierdem cele 231 de milioane de euro care reprezintă jalonul din PNRR, banii reținuți pentru neîndeplinirea acestei masuri de reforma a pensiilor magistraților”, a declarat Bolojan.

Acesta a mai spus că „după ce se va face o analiză pe această tema vom adopta formula care face cea mai rapidă promulgarea celor două pachete de legi. Ordonanța de urgență ar fi soluția cea mai rapidă”.