Ministrul de Război al lui Trump a făcut o vizită secretă în Israel într-un moment greu pentru Netanyahu

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, s-a întâlnit luni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul unei vizite neanunțate în Israel, a relatat Axios, citând două surse bine informate.

Vizita „ministrului de Război” al Statelor Unite a avut cu opt zile înainte de alegerile din Israel și pe fondul discuțiilor dintre SUA și Israel privind o eventuală reluare a operațiunilor militare majore împotriva Iranului.

Întâlnirea cu Netanyahu a avut loc la baza aeriană Ovda din sudul Israelului, unde sunt staționate avioane de realimentare și avioane de vânătoare americane, au dezvăluit sursele publicației americane.

Reuters precizează că nu a putut confirma deocamdată această întâlnire, dar Hegseth a spus într-o postare pe X că a vizitat militari americani din zona de responsabilitate a Comandamentului Central, care acoperă Orientul Mijlociu, nord-estul Africii și anumite părți din Asia.

Pentagonul a refuzat să comenteze informația, iar ambasada Israelului la Washington nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Moment greu pentru Netanyahu, ar putea pierde guvernarea

Informația despre călătoria lui Hegseth vine la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că îl susține pe Netanyahu în alegerile parlamentare de săptămâna viitoare din Israel.

Acesta va fi primul scrutin din țară de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a zguduit țara și a aruncat Orientul Mijlociu în haos, pe măsură ce Israelul a intrat în război în Gaza, Liban și Iran.

Conform sondajelor de opinie, se preconizează că actuala coaliție național-religioasă a lui Netanyahu își va pierde majoritatea de guvernare, deși opoziția ar putea întâmpina dificultăți în formarea unui guvern.

Fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, principalul rival politic al lui Benjamin Netanyahu, s-a angajat să învingă mișcarea palestiniană Hamas din Gaza în 18 luni, în cazul în care va deveni prim-ministru în urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie.

JD Vance s-a ferit să susțină pe cineva în Israel

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a refuzat însă să-l susțină pe Netanyahu într-un interviu acordat luni dimineață, afirmând că nu se implică în alegerile din Israel.

„Îi susțin pe candidații americani, iar atenția mea se concentrează asupra alegerilor de la jumătatea mandatului”, a declarat Vance, care a fost la Budapesta și l-a susținut pe Viktor Orban în alegerile din Ungaria de la începutul acestui an.

„Nu sunt împotriva susținerii lui, dar nici nu sunt în favoarea susținerii lui; nu mă implic în alegerile din Israel”, a spus Vance.