Ministrul Dezvoltării revine asupra amenzilor pentru balcoanele închise fără autorizație

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a revenit sâmbătă cu noi explicații legate de legislația care prevede amenzi pentru proprietarii apartamentelor care și-au închis balconul fără autorizație.

Oficialul a dat asigurări că statul nu va vâna cetățenii cu amenzi.

„Vreau să fie foarte clar: românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a scris Stoica, într-un mesaj pe Facebook.

El a explicat că, potrivit Codului Urbanismului, oamenii au la dispoziție timp până în august 2027 pentru a avea „actele în ordine”.

„Scopul nu este să sancționăm, ci să le dăm siguranța că locuința lor are o situație complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moștenire sau în cazul unui credit. Nu vreau să punem degeaba oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani și nici să-i obligăm la cheltuieli costisitoare. Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise”, a subliniat Stoica.

Stoica a mai spus că problemele generate de lucrările de anvelopare făcute de primării nu vor fi transferate pe umerii locatarilor.



„Sunt o sumedenie de situații în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetățenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ține de autorizații și de înscrierea în cadastru era obligația primăriei”, a mai punctat ministrul Dezvoltării.

El mai susține că noul Cod al Urbanismului s-a adoptat sub presiunea unui jalon PNRR, dar că vor fi corectate „situațiile aberante” și va trimite forului legislativ o serie de amendamente.

„Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate și vom trimite analiza Parlamentului, ca să existe o bază tehnică pentru modificarea legii. Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligație lipsită de logică și total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat”, a mai spus Stoica.

Stoica a declarat vineri la Antena 3 că persoanele care și-au închis balconul apartamentului fără un proiect autorizat vor trebui „să intre în legalitate” sau, în caz contrar, vor risca să fie amendate.