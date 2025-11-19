Ministrul Economiei cere Energiei și Finanțelor „claritate” în cazul Lukoil / „Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibil pe uși adiționale”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat miercuri la Digi24 că îl „preocupă” subiectul Lukoil chiar dacă nu intră în atribuțiile instituției pe care o conduce, întrucât „economia este influențată de resursele energetice, de prețul la combustibil, de prețul la energie”.

Ministrul USR al Economiei a fost întrebat despre declarațiile deputatului PSD Adrian Câciu, fost ministru al finanțelor și fondurilor europene, care îi transmisese într-o postare pe Facebook că ar trebui „să se preocupe de specula din zona combustibililor, să se preocupe de situația stocurilor și a rafinării interne, să preia administrarea Lukoil sau să ceară amânarea intrării în vigoare a sancțiunilor americane cum au facut și obtinut bulgarii”.

„Să știți că mă preocupă, ca pe orice român, ce ține și în afara ministerului meu. Domnul Câciu și-a pus precum chelul mâna în cap. Ministerul ăsta se ocupă de resurse neergetice. Zona asta e la Ministerul Energiei, dar mă preocupă, pentru că economia este influențată de resursele energetice, de prețul la combustibil, de prețul la energie”, a declarat Radu Miruță, miercuri, la Digi24.

El consideră că ministerele Energiei și Finanțelor ar trebui să ofere „claritate” cu privire la viitorul Rafinăriei Petrotel-Lukoil.

„Eu cred că Guvernul României, cu entitățile responsabile, și aici Ministerul Energiei, Ministerul de Finanțe, că sunt niște datorii, înțeleg, acolo, trebuie să dea o claritate despre ce face statul român cu asta (…). Cred că lucrează. Nu e în atributul meu să fac asta. Sunt convins că și domnul ministru Ivan (al Energiei, n.r.), și domnul ministru Nazare (al Finanțelor, n.r.) au o preocupare cu bucățica dumnealor. Lukoil are o datorie. Noi am mai văzut filmul, în România, când unii au făcut datorie în țara asta, au plecat mai departe și le-am luat praful de pe tobă. Sper să nu se întâmple asta aici și cred că nu se întâmplă”, a adăugat ministrul Economiei.

„Este un element strategic”

Ministrul a spus că „statul român trebuie să se preocupe de valoarea rafinăriei și capacitatea de a produce”.

„A rafina într-o țară petrol și a produce combustibil, benzină, motorină, este o valoare, este un element valoros, este un element strategic. Nu trebuie să pierzi instalația care produce ceva strategic într-o țară în care ai produsul respectiv. De la dezideratul ăsta, până la punctul în care suntem astăzi, în sens invers, este un drum pe care niște ministere responsabile pe care cu siguranță că îl analizează”, a continuat Radu Miruță.

Întrebat dacă există pericolul să apară perturbări pe piață, fie ele legate de stocuri sau de prețuri, Miruță a răspuns: „Depinde de decizii. Înțeleg că în următoarea lună, și în Bulgaria, și în România, există stocuri și la rafinăria asta asupra căreia Statele Unite au impus o anumită regulă – și eu cred că e bine că au impus-o”.

„Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibil pe uși adiționale. Da, dacă se hrăneau din astfel de activitate, trebuie întreruptă. Nu este singura metodă să rafinezi petrol în România decât dacă face treaba asta o companie rusească sau cu control rusesc. De aici, cum face statul să controleze el, mi-ar plăcea să mă bag, dar e în afara pătrățelului meu”, a conchis oficialul.