Ministrul Economiei, despre prezența scăzută de la alegerile din București: „Ar trebui să îngrijoreze orice om politic responsabil” / Ce a spus despre scorul USR

Ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei și i-a urat „putere de muncă în față provocărilor care-i vor veni în cascadă în zilele următoare”.

Oficialul a spus că îl „încearcă și un alt gând”, legat de prezența scăzută de la urne.

„Avem multă treaba de făcut! Cine? Noi cei care ne-am asumat că suntem oameni politici pro europeni. O prezență la vot de doar 30% în București, la alegerile locale, chiar și parțiale, ar trebui să îngrijoreze orice om politic responsabil! Am speranța că alături de guvernul Bolojan, alături de președintele Nicușor Dan, domnul Ciucu nu se va feri de bătăliile complicate pentru rezultatul corect”, a scris Radu Miruță, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

„Nu reușim să le transmitem suficientă încredere cetățenilor”

Prezența la alegerile de duminică din Capitală a fost de 32,71%. În ultimele trei decenii, e a doua oară când nu se atinge prezența de 33%. Dar în primul caz, în 2008, când prezența din turul I a fost mai slabă ca azi, 31,36%, a existat și turul 2, unde s-a atins 33,7%. Niciodată după 1989 un primar în București n-a fost ales în urma unei runde cu o prezență atât de mică.

„Nu sunt din București, dar sunt inginer de profesie și nu mă pot abține să nu mă uit la cifre. Și prezența la vot din București îmi arată că noi, oamenii politici, indiferent de partidul din care facem parte, nu reușim să le transmitem suficientă încredere cetățenilor pentru a-i determina să își exprime un drept democratic – votul”, a adăugat Radu Miruță.

El a spus că știe că măsurile „deloc populare” pe care și le-a asumat guvernul Bolojan pentru echilibrarea bugetului național vin „la pachet cu nemulțumire, justificată, dar nu putem trece de această perioada complicată atfel decât împreună și corect informați”.

„Domnul președinte Nicușor Dan ne-a arătat că nu se ferește de adevărurile incomode dacă ele sunt spuse spre binele nostru al tuturor. Da, știu, politica românească este o sursă de permanentă supărare și frustare pentru mulți dintre cetățenii acestei țări, dar am încredere că noi, partidele politice proeuropene, vom reuși să găsim resursă să mergem corect mai departe. O arată rezultatul votului de astăzi”, a continuat ministrul USR al Economiei.

Ce a spus despre scorul candidatului USR

Candidatul USR pentru funcția de primar general, Cătălin Drulă, are un scor de 13,87% după numărarea a 90% dintre voturi, fiind abia pe poziția a 4-a.

„Pe bună dreptate voi fi întrebat de scorul obținut de USR. Am două lucruri simple de spus: 1. Cătălin Drulă e un om de bună credință și am toată convingerea că propunerea sa pentru București a fost onestă. 2 Rezultatul ne responsabilizează să ne analizăm intern mai mult decât am făcut-o până acum”, a conchis ministrul USR al Economiei, Radu Miruță.