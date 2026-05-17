Ministrul Economiei respinge „miturile” legate de programul SAFE: „Peste 50% din producție va fi în România”

Ministrul interimar Economiei, Irineu Darău, a reclamat apariția unor „mituri” menite să decredibilizeze programul de achiziții militare Security Action For Europe (SAFE), în care România beneficiază de o alocare de circa 16,6 miliarde de euro.

Ministrul Darău a spus, în ediția de duminică a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că programul SAFE reprezintă „o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altfel de infuzie de capital”.

„M-aş bucura să pot să demontez nişte mituri şi aş începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de aceşti bani sau îi aruncăm pe fereastră pentru nişte achiziţii din afara ţării. În primul rând, SAFE este un împrumut cu 3% dobândă, faţă de 7% cu cât se împrumută România acum. Dacă facem un calcul simplist, SAFE înseamnă 1% din PIB anual”, a declarat el, citat de News.ro.

Oficialul a precizat că au fost definite „criterii de localizare” și că „peste 50% din producție va fi în România”.

„Jumătate din aceşti bani clar sunt investiţi direct pe teritoriul românesc. De ce nu 100%? Că a fost şi această întrebare. Nu putem produce totul astăzi şi nici peste patru ani, pentru că azi, când vorbim, nu avem capacităţi”, a explicat Irineu Darău.

România are a doua cea mai mare alocare din SAFE

Programul SAFE, în care România are o alocare de 16,6 miliarde de euro, a doua cea mai mare după Polonia, nu presupune o finanțare nerambursabilă, ci credite în condiții avantajoase, cu o dobândă de 3% și o perioadă de grație de 10 ani, ceea ce înseamnă că primele rambursări vor fi făcute abia din 2036.

La sfârșitul lunii aprilie, ministrul Apărării, Radu Miruță, a mers în Parlament să ceară aprobare pentru achiziții militare de 8,33 de miliarde de euro prin programul SAFE.

HotNews a scris că pe zona de achiziții militare prin SAFE grupul german Rheinmetall primește cea mai consistentă parte – 5,7 miliarde de euro. Un alt pachet de peste 1 miliard de euro va merge către companii din Franța precum Airbus și Thales.