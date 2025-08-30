Mesajul ministrului educației, înainte de începerea anului școlar, după ce sindicaliștii au anunțat proteste ample: „Văd și eu nemulțumirile unor colegi” / „Sunt astfel de linii roșii”

Daniel David, ministrul Educației, a declarat la Digi24 că sindicaliștii din învățământ trebuie să țină seama, în acțiunile lor de protest, de principiile responsabilității și al decenței.

„Când țara merge prost, mereu cauți să iei măsuri prin care să salvezi bani. Sunt astfel de linii roșii, dar mesajul meu a fost clar. Educația a făcut ce a trebuit să facă și noi de acum începem să intrăm în logica dezvoltării, dezvoltării graduale, în funcție de cât își permite țara, că tot ați pomenit cele două principii despre care vorbeam, principiul responsabilității și principiul decenței”, a spus ministrul.

Referindu-se la principiul decenței, acesta a declarat că „principiul decentei se referă la cât își permite țara să investească, degeaba vrei, dacă nu sunt bani, degeaba proiectăm un viitor iluzoriu”

Daniel David a dat asigurări că protestele sindicatelor din educație nu vor bloca începutul anului școlar. Ministrul a spus că austeritatea va afecta în acest an sistemul de educație, fiind încrezător că de anul viitor se va putea construi pentru viitor.

„Școala începe desigur din punct de vedere administrativ de luni, pentru copii începe de 8 septembrie. Văd și eu nemulțumirile unor colegi, dorința unora de a protesta, dar văd și o atitudine în care nemulțumirile sunt ghidate spre ceea ce putem face pentru a construi pentru școală astfel încât acesta a fost și sfatul meu. Nimeni nu spune că poți să fii mulțumit de aceste măsuri de criză, pe care le-am luat pentru a asigura salarii și burse, iar apoi să putem să construim pentru viitor, primul pas fiind bugetul pe 2026”, a adăugat ministrul Educației.

Totodată, ministrul Educației a dat asigurări că vor fi bani de salarii și de burse în acest an școlar. „Pornim cu o doză de optimism temperat pentru bugetul pe 2026”, a mai spus David.