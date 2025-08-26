Ministrul Educaţiei spune că nu știe ce se va întâmpla la deschiderea anului școlar: „Probabil că va fi un boicot, nu ştiu de ce anvergură”

Daniel David, ministrul Educaţiei, admite că nu ştie cum vor decurge festivităţile de deschidere a anului şcolar 2025-2026, în contextul măsurilor fiscal-bugetare care afectează şi sistemul de învăţământ şi care au generat nemulţumirea sindicatelor din Educaţie. El susţine că, după perioada de criză, Educaţia trebuie să ajungă la procentul din PIB care să permită dezvoltarea sistemului.

„Ce se va întâmpla? Adevărul este că nu ştiu, mi-e foarte greu să fac predicţii. Probabil că va fi un boicot, nu ştiu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de şcoală. Nu ştiu care este magnitudinea acestui proces. Nu ştiu dacă nu vor fi în alte zone şcoli care o să-şi desfăşoare activitatea în mod obişnuit”, a declarat David luni seară la Antena 3, potrivit News.ro.

Ministrul a susţinut că, indiferent de modul în care va începe acest an şcolar, după perioada de criză, Educaţia trebuie să ajungă la procentul din PIB care să permită dezvoltarea sistemului.

„Indiferent că va fi această imagine hibridă, din protestul lor, un protest important, trebuie înţeles că Educaţia, după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, iar Educaţia a intrat în primul pachet nu că cineva şi-a dorit, ci pentru că noi începem în septembrie şi atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educaţia va avea nevoie de suport şi de dezvoltare. Iar ăsta ar trebui să fie mesajul acestor stări de nemulţumire”, a adăugat Daniel David.

Daniel David a amintit că deciziile luate şi care afectează şi învăţământul „sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă”.

„Măsurile acestea de criză au fost importante pentru că ele ne ajută să încheiem anul cu salarii şi cu burse. Educaţia a trebuit să intre în pachetul 1, pentru că noi începem activităţile din septembrie. Faptul că Educaţia a intrat în pachetul 1, repet, mă ajută să încheiem anul cu salarii şi cu burse. Şi, de asemenea, am contribuit şi la stabilitatea ţării. ECOFIN, în 9 iulie, nu a propus suspendarea fondurilor europene şi a PNRR-ului. Iar evaluarea din iulie S&P şi din august Fitch, practic, nu ne-a dus în categoria junk”, a arătat el.

În ceea ce priveşte viitorul, ministrul Daniel David a susţinut că, pe termen mediu, vrea să se asigure că în legea salarizării unitare, „politicul îşi onorează promisiunea pentru Educaţie, pentru punctul de start în cazul salariului pentru profesorul debutant şi asistentul universitar”, iar pe termen mediu şi lung, Educaţia trebuie să ţintească spre 15% din bugetul general consolidat cheltuieli pentru Educaţie şi 1% din PIB pentru Cercetare, bani care să fie „folosiţi un pic mai eficient”.

Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat luni că nu se pune problema unei greve generale în Educaţie, ci doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În plus, a spus el, va fi un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni.