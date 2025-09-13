Ministrul Educaţiei, precizări despre modificarea normei didactice: Salariul nu scade, iar timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că suma plătită pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an înainte de luarea măsurilor fiscal-bugetare şi a explicat că, în urma modificării normei didactice, salariul cadrelor didactice rămane acelaşi. El arată că se schimbă faptul că, în cadrul celor 40 de ore de lucru pe săptămână, profesorii nu mai predau 18 ore pe săptămână, ci 20.

Daniel David a fost întrebat sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi faptul că profesorii susţin că astfel le-a scăzut venitul deoarece orele suplimentare erau plătite mai bine, scrie News.ro.

„Suma pe un an era 2,7 miliarde de lei. Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de la 30 de miliarde şi numai la plata cu ora aveam înainte de aceste măsuri 2,7 miliarde. Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână, doar că în cadrul celor 40 de ore nu mai predai 18 ore pe săptămână, predai 20”, a afirmat Daniel David.

El a mai fost întrebat câţi profesori titulari aveau şi plata cu ora.

„Sub jumătate, probabil 35 – 40%. Salariul a rămas acelaşi, iar pentru mine era o mare miză atunci când s-a discutat despre implementarea unor măsuri fiscal-bugetare, eu ştiam că nu am, în momentul respectiv, că nu am banii respectivi pentru a acoperi salariile şi bursele până la sfârşitul anului, îmi lipseau aproximativ 2 miliarde de lei”, a explicat ministrul Educaţiei.