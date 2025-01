Ministrul Educației spune că trebuie regândite „toate formele de examinare națională”, inclusiv examenul de admitere la liceu

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, spune că toate examenele naționale pe care le dau elevii pânâ în clasa a XII-a ar trebui regândite. El s-a referit în mod special la Evaluarea Națională, examen pe care elevii îl dau la finalul clasei a VIII-a pentru a intra la liceu.

„Trebuie regândite toate formele noastre de examinare națională, inclusiv în clasa a VIII-a. Așa cum am spus că titularizarea (n.red.: examen pentru profesori) nu pare să fie un soi de bune practici, nici modul în care facem noi evaluarea de clasa a VIII-a nu pare să fie ceva foarte răspândit. În aceeași logică, am aceeași părere și despre ceea ce se întâmplă în clasa a V-a”, a spus Daniel David miercuri, într-un interviu pentru Edupedu.ro, când a fost întrebat ce părere are despre colegiile care au examen de admitere pentru clasa a V-a.

Ministrul Educației și Cercetării a spus că momentan nu are o soluție privind modul în care ar urma să fie schimbat examenul pentru clasa a VIII-a.

„Dacă mă întrebați acum care este soluția nu o știu. Sunt mai multe modele. Eu întotdeauna încerc să am un cadru de referință rațional. Care e scopul nostru? În final să ajungem la cele opt competențe cheie. Ele nu se reduc doar la matematică, științe sau la limbă. Ai și alte discipline”, a declarat el.

Ce ar trebui să conțină examenul național pentru clasa a VIII-a

Daniel David a spus că este conștient de faptul că o astfel de schimbare va stârni reacții „împărțite”.

„Când vei discuta, de exemplu, pentru anumite testări: Ce facem, renunțăm la ele sau extindem aria ca să cuprindem și aspecte din om și societate, de exemplu? Sau alte aspecte, componente pe care nu le avem acum acolo, o să vedeți, reacțiile vor fi foarte împărțite. Asta vă spun, știu că este o problemă, dar nu știu încă care este soluția”, a detaliat ministrul.

El a spus că nu știe dacă examenul pentru elevii care termină clasa a VIII-a trebuie păstrat în aceeași formă și pentru că „am încercat să îl regăsesc în această formă în alte sisteme educaționale (n.red.: din alte țări) și nu l-am găsit”.