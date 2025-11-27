Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după dezvăluirile că a dat curent gratis de 2 milioane de euro

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma investigației Recorder potrivit căreia compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.

„Astăzi am trimis Corpul de Control al Ministerului Energiei la Hidroelectrica. În urma informațiilor apărute în spațiul public, m-am sesizat din oficiu și am dispus declanșarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei”, a anunțat Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul spune că Hidroelectrica nu este „pușculița” nimănui, iar energia este o resursă strategică a statului român, „nu bonus pentru pile și relații”.

Bogdan Ivan a mai transmis că toate contractele preferenţiale vor fi verificate, iar cei „care au beneficiat abuziv vor plăti integral”.

„Nicio firmă, instituție, fundație sau „recomandare” politică nu este mai presus de lege. Regulile sunt simple. Consumi? Plătești. Nu plătești? Pierzi contractul și răspunzi legal. Vă asigur că, pe durata mandatului meu, astfel de situații nu vor fi tolerate”, a mai susținut Bogdan Ivan.

Potrivit Recorder, Curtea de Conturi a descoperit că Hidrolectrica a furnizat timp de mai mulți ani curent electric fără să factureze pentru companii ai căror patroni au conexiuni în mediul politic sau unor instituții religioase.

Raportul Curții de Conturi din 7 iulie 2022 a descoperit că, în ianuarie 2018-iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat energie electrică de circa 1,9 milioane de euro pentru 20 de persoane juridice, fără să încaseze de la acestea vreun leu, deși compania știa situația de la fiecare loc de consum.