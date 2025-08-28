Ministrul Energiei, despre măsurile „prin care reducem prețul final al facturilor”, după ședința cu premierul și ANRE. „Avem un pachet”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 că a participat la „o ședință foarte aplicată” pe tema măsurilor din sector, joi, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu și reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Oficialul a spus că ședința s-a concentrat pe „două propuneri foarte clare” privind măsuri „prin care reducem prețul final al facturilor” la curent electric, respectiv cu privire la capacitățile de producție.

„Avem un pachet prin care reducem prețul final al facturilor, la consumatorul final, într-o primă etapă, și acel pachet l-am depus deja în Guvernul României, iar acum îl mai actualizăm foarte puțin, câteva detalii. Al doilea pachet la care lucrăm și am început să lucrez încă din prima săptămână de mandat (…) e cel referitor la capacitățile de producție”, a adăugat Bogdan Ivan.

El a precizat că se referă „la producție a energiei electrice bazată pe gaz”.

„Pentru că România are foarte mult gaz, iar din 2027 va putea să exploateze și zăcămintele din Marea Neagră, din Neptun Deep, și din Caragele, din județul Buzău, ceea ce va face automat să avem și unul dintre cei mai mici prețuri la gaz din toată Uniunea Europeană și folosim acel gaz ca să facem energie electrică ieftină pentru următorii 60 de ani de acum înainte”, a continuat ministrul.

„Gazele nu se scumpesc”

Ministrul Energiei a amintit că „în momentul de față avem prelungită schema de plafonare a gazului până în 31 martie 2026, anul viitor”.

„Gazele nu se scumpesc. La energia electrică lucrăm să scădem prețul la consumatorul final prin mecanisme prin care reglăm atât piața, cât și creșterea capacităților de producție, dar, repet, încă o dată, cea mai de fond este creșterea capacității de producție, dar efectele aici o să le vedem începând cu un an și jumătate, pentru că am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toți factorii implicați, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare din aceste proiecte, iar în următorul an și jumătate vom pune în producție la nivel național aproape 2.000 de MW – producție”, a conchis ministrul Bogdan Ivan.