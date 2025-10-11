Ministrul energiei nu exclude varianta unui „blackout”. Cum ar arăta „furtuna perfectă” care lasă România în beznă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că nu exclude posibilitatea unui blackout, adică oprirea generală a furnizării cu energie electrică, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, aşa-numita ”furtună perfectă”.

”Facem tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo”, a afirmat ministrul. El a admis că Rusia sau o altă entitate ar putea orchestra așa ceva, pentru că „tot timpul există băieţii buni şi băieţi răi”.

Cum ar arăta „furtuna perfectă”

”În momentul de faţă, pentru a vedea care este impactul asupra sistemului energetic naţional al centralelor pe cărbune, am comandat un studiu, făcut după o metodologie europeană, de o companie de consultanţă internaţională”, a declarat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a precizat că studiul, de 6.000 de pagini, se referă şi la scenariul unui blackout.

”Unul dintre scenarii arată că, în anumite condiţii de iarnă foarte grea, în anumite condiţii de ninsoare, dacă vom opri toate grupurile pe cărbune de la Complex Energetic Oltenia, am putea să fim într-o situaţie de acest gen, în situaţia în care s-ar îndeplini cumulativ mai multe condiţii – aşa-zisa furtună perfectă. Rolul nostru e de a calcula care sunt cele mai grele scenarii şi de a face tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo”, a mai declarat ministrul Energiei.

Negocieri cu Bruxellesul pentru centralele pe cărbune

Acesta a explicat că, pentru a nu se ajunge la colapsul sistemului, se negociază cu Comisia Europeană pentru a fi păstrate deocamdată centralele pe cărbune.

”Negociem cu cei din Comisia Europeană şi, pentru prima dată, după 2 ani de zile, au fost dispuşi să accepte redeschiderea discuţiilor pe ţinta 119, cea a decarbonizării, şi în această formulă trag nădejde că vom trece cu bine această iarnă, păstrând în continuare capacităţile de producţie a energiei pe cărbune (…) Aşa că facem tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo”, a mai afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan apreciază că, cel puţin pentru această iarnă, dacă se păstrează centralele pe cărbune, vom avea ”suficientă energie pentru piaţa de echilibrare atunci când avem un vârf de consum, mai exact între ora 6 şi 10 după-amiază”.

”Am mare încredere şi în colegii mei şi în ceea ce facem noi ca şi Ministerul Energiei şi Guvern, tocmai pentru a crea noi capacităţi de producţie, a le ţine pe cele care astăzi sunt funcţionale şi de a pune cât mai multe capacităţi de stocare a energiei electrice şi anume baterii, pentru ca, pentru panourile fotovoltaice care produc energie în timpul zilei să putem stoca energia şi să o folosim seara la un preţ mult mai bun”, a mai declarat Bogdan Ivan.

„Tot timpul există băieţi buni şi băieţi răi”

Întrebat dacă Rusia sau altă entitate ar putea să orchestreze un blackout, ministrul Energiei a declarat: ”În mod normal, tot timpul există băieţi buni şi băieţi răi, tot timpul există, ca şi în zona cyber, atacatori şi atacati”.

„Tot timpul te pregăteşti, este evident, pentru că e infrastructură critică şi noi acum ne pregătim pentru a evita un astfel de scenariu, un centru de securitate cibernetică în materie de energie, prin care vrem să ne asigurăm că, dincolo de protecţia pe care o are astăzi DNSC-ul şi alte instituţii responsabile, avem pentru Sistemul Energetic Naţional pregătirea şi oamenii care ne asigură acest scut împotriva atacurilor cibenetice”, a adăugat el.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în 19 septembrie, că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout.

