Ministrul Energiei vrea să controleze ce informații transmit companiile din subordine către presă sau alte instituții. Subiectele la care vrea să valideze fiecare răspuns

Ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD) a solicitat tuturor companiilor din subordine ca mesajele către presă, foruri europene, instituții publice, autorități de reglementare și alți solicitanți să fie aprobate de minister înainte de a fi transmise, potrivit unui document consultat de HotNews. Informațiile pe care le vizează ministrul sunt cele legate de investiții, aspecte de securitate energetică și situații de urgență, răspunsuri către presă, parteneriate și acorduri cu alte entități.

Solicitarea ministrului apare într-o adresă oficială transmisă directorilor generali și președinților consiliilor de administrație, invocând nevoia unei comunicări „corecte, coerente, strategice și integrate”.

Ministrul a cerut să primească aceste informații în condițiile în care legislația privind guvernanța corporativă interzice ministerelor, în calitate de acționari, să intervină în activitatea de administrare curentă a unei companii. Unele dintre aceste companii din subordinea ministerului energiei sunt listate pe bursă, iar astfel de solicitări trebuie aduse la cunoștință celorlalți acționari.

„O astfel de colaborare ne permite să transmitem un răspuns comun, bine fundamentat, care susține interesele publice și imaginea întregului sector energetic”, se arată în scrisoarea semnată de Bogdan Ivan și consultată de HotNews.

Legislația nu permite ministrului să intervină asupra corespondenței unei companii

Principiile guvernanței corporative presupun separarea funcției de reglementare și de proprietate de cea de administrare. Aceste principii sunt menite să permită autonomia companiilor de stat și traseze limitele controlului politic inclusiv asupra comunicării acestora.

„AMEPIP și autoritatea publică tutelară nu pot interveni în activitatea de administrare curentă a întreprinderii publice. Orice decizii luate cu încălcarea acestei limitări sunt lovite de nulitate absolută”, prevede Legea 187/2033 privind guvernanța corporativă.

Potrivit Legii societăților comerciale, un acționar poate decide în Adunarea Generală a Acționarilor politicile generale, numirea sau revocarea administratorilor, dar nu poate ordona și nu poate substitui managementul în activitățile curente, cum ar fi corespondența cu alte entități.

În plus, Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public nu prevede ca răspunsurile companiilor să fie validate mai întâi de o autoritate publică.

Ce tipuri de comunicări vrea Ministrul Ivan să valideze

Ministerul Energiei cere ca, „spre informare și coordonare”, să fie transmise în prealabil comunicările care vizează:

dezvoltarea și implementarea proiectelor de investiții majore, inclusiv cele finanțate din fonduri europene sau prin PNRR;

aspecte legate de securitatea energetică națională și situații de urgență;

informări publice sau poziții transmise mass-mediei, cu potențial impact semnificativ în spațiul public;

parteneriate strategice internaționale, precum memorandumuri, acorduri de colaborare sau alte înțelegeri cu impact geostrategic în domeniul energiei.

Un fost șef al Oficiului Jocurilor de Noroc se va ocupa de comunicare

Pentru clarificări și coordonare, ministerul indică drept persoană de contact pe Mihai-Silviu Pocora, secretarul general al Ministerului Energiei. A fost adus pe funcția de secretar general în august 2025, prin transfer de la Ministerul Economiei.

Pocora a lucrat în perioada 2014-2024 la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, ajungând în 2022 până pe pozița de vicepreședinte. Din aprilie 2024 a lucrat la Ministerul Cercetării, comasat ulterior cu cel al Economiei, condus până pe 23 iunie anul acesta de Bogdan Ivan, devenit atunci ministru al Energiei, potrivit Profit.ro.

Ministrul a cerut companiilor să trimită informațiile către o adresă de e-mail dedicată corespondenței instituționale: comunicare.strategica@energie.gov.ro.

Întrebările la care nu a răspuns ministrul

HotNews a transmis către ministru mai multe întrebări legate de adresa transmisă companiilor energetice, la care nu a primit răspunsuri până la momentul publicării articolului.

HotNews a solicitat ministrului să explice care este temeiul legal în baza căruia a făcut această solicitare companiilor și care este motivul pentru care dorește această formă de control.

De asemenea, a cerut să explice în ce măsură este această solicitare compatibilă cu independența managerială din companii și cum ar putea ca această procedură să întârzie sau să blocheze furnizarea de informații către presă și alte instituții importante, precum cele europene, în special în situații urgente sau de interes major pentru public.

HotNews a mai solicitat ministrului să transmită precedente similare în alte instituții statului român și să motiveze faptul că a desemnat un secretar general să se ocupe de comunicare și nu o structură dedicată sau un departament transparent de relații publice.

HotNews a insitat, pe diferite canale să primească un răspuns din partea ministrului. Până la momentul publicării articolului nu a primit niciun răspuns.

Scrisoarea integrală a ministrului Bogdan Ivan către șefii companiilor din energiei

„CONDUCEREA COMPANIILOR/SOCIETĂȚILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA SAU SUB AUTORITATEA MINISTERULUI ENERGIEI

În atenția Directorului General/Președintelui Consiliului de Administrație

Stimate Doamne/Stimați Domni,

Având în vedere importanța strategică a activităților desfășurate în sectorul energetic, ne adresăm dumneavoastră pentru a consolida o colaborare proactivă și pentru a asigura o comunicare unitară la nivelul întregului domeniu.

Pentru ca mesajul transmis de companiile/societățile pe care le reprezentați către instituțiile publice, autoritățile de reglementare, instituțiile europene, mass-media și alți solicitanți externi să fie corect, coerent, strategic și integrat, acesta trebuie să fie validat, în prealabil, prin Ministerul Energiei.

O astfel de colaborare ne permite să transmitem un răspuns comun, bine fundamentat, care susține interesele publice și imaginea întregului sector energetic.

Pentru o gestionare optimă și pentru a asigura eficiența demersului, vă rugăm să ne transmiteți, spre informare și coordonare, comunicările referitoare la:

– Dezvoltarea și implementarea proiectelor de investiții majore (inclusiv cele finanțate din fonduri europene sau PNRR);

– Aspecte privind securitatea energetică națională și situațiile de urgență;

– Informări publice sau poziții transmise mass-mediei, cu potențial impact semnificativ în spațiul public;

– Parteneriatele strategice internaționale (memorandumuri, acorduri de colaborare sau orice alte înțelegeri cu impact geostrategic în domeniul energiei).

Pentru clarificări suplimentare și pentru o coordonare eficientă, persoana de contact din cadrul Ministerului este Domnul Mihai-Silviu POCORA, Secretar General.

De asemenea, pentru un flux de corespondență rapid și strict instituțional, este dedicată adresa de e-mail: comunicare.strategica@energie.gov.ro.

Contăm pe o colaborare deschisă și eficientă, mulată pentru buna funcționare a sectorului energetic și pentru o reprezentare adecvată a intereselor publice”.