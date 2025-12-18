Ministrul energiei vrea și alte proiecte de mini-reactoare, în afară de cel de la Doicești care nu are încă decizie de investiție / Ce spune partenerul privat al statului

Șantierul viitoarei centrale cu reactoare nucleare de mici dimensiuni, de la Doicești. Foto: Agerpres

Bogdan Ivan, ministrul energiei, a declarat, joi, că a cerut o “analiză clară asupra dezvoltării și a altor proiecte SMR în România”, pe lângă cel de la Doicești despre care spune că a primit asigurări că studiile vor fi finalizate până pe 28 februarie 2026.

Aceste afirmații au fost făcute după ce HotNews a scris că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, a ajuns, la trei ani de la lansare, în următorul punct: peste 200 de milioane de dolari cheltuiți, absența unei decizii finale de investiție și o tranzacție imobiliară finalizată în favoarea partenerului privat al companiei de stat Nuclearelectrica.

Ministrul susține că proiectul de la Doicești este în ultima etapă de studii de design și fezabilitate.

“Felicit companiile românești, parte din acest proiect, care și-au asumat în fața mea soluții de finanțare pentru FEED 2 și că vor finaliza această etapă până în 28 februarie 2026”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a mai spus că vrea analiză și despre alte posibile proiecte.

“În paralel, am cerut o analiză clară asupra dezvoltării și a altor proiecte SMR în România, pentru că vorbim despre o tehnologie sigură, fără emisii, capabilă să livreze energie constantă și să susțină sistemul național pentru încă cel puțin 30 de ani”, a declarat Bogdan Ivan.

Cum a fost vândut terenul de la Doicești

Proiectul presupune construirea a șase reactoare nucleare de câte 77 MW la Doicești (Dâmbovița), pe un teren achiziționat în 2021 de compania privată Nova Power and Gas. L-a cumpărat cu cinci milioane de euro și l-a vândut companiei de proiect, din care face parte și statul, prin Nuclearelectrica.

Compania de stat a transmis, la solicitarea HotNews, că, până în prezent, “costul total al proiectului până în prezent este de aproximativ 210 mil USD”.

Cât din această sumă a suportat Nuclearelectrica și cât partenerul privat Nova Power and Gas cu care a înființat compania de proiect RoPower Nuclear SA? Nuclearelectrica a răspuns că, până acum, contribuția partenerului privat a constat în aportul la capitalul social al companiei de proiect RoPower Nuclear. Adică, aproape 20 milioane lei, reprezentând jumătatea sa din capitalul social al companiei.

În compania de proiect RoPower Nuclear SA, Nuclearelectrica și Nova Power and Gas dețin fiecare câte 50%.

Firma Nova Power and Gas era proprietara terenului de la Doicești pe care ar urma să fie construite mini-reactoarele. Acest teren îl cumpărase în 2021, cu câteva luni înainte să fie lansat proiectul. Anul acesta, în vară, a vândut terenul către compania de proiect în care o deține împreună cu Nuclearelectrica, a recunoscut compania de stat, la solicitarea HotNews.

Terenul a fost achiziționat în 2021 cu circa 5 milioane de euro și vândut anul acesta cu peste 40 milioane euro, au declarat pentru HotNews surse din Nuclearelectrica, sub protecția anonimatului. Suma nu a fost confirmată oficial de Nuclearelectrica, susținând că este “confidențială”.

Nova Power & Gas susține că a efectuat lucrări ample de ecologizare pe terenul vândut

În timp ce Nuclarealectrica spune că aportul Nova Power la proiect a constat în capitalul social al companiei de proiect, Nova Power & Gas a afirmat, printr-un comunicat de presă, că a efectuat “lucrări ample de amenajare” pe terenul de la Doicești.

“Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susțină și să investească, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești. Reprezentanții companiei au declarat că investițiile proprii în dezvoltarea primului proiect SMR din Europa vor continua, în ritmul și termenii stabiliți cu partenerii de proiect din România și SUA”, se arată în comunicatul de presă.

“Situl amplasamentului de la Doicești este transformat total. Acolo unde era una dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din țară, acum este un amplasament ecologizat, pregătit pentru dezvoltarea proiectului SMR atât la suprafață, cât și în subsol. Lucrările derulate din investițiile NOVA în beneficiul Proiectului SMR Doicești în perioada 2022 – 2025 au inclus lucrări complexe și de mare anvergură, urmărind să îndeplinească cerințele autorității de mediu și nu în ultimul rând cerințele speciale ale unui proiect nuclear de tip SMR”, a declarat Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas.

Potrivit comunicatului, Nova Power & Gas “a efectuat în perioada 2022 – 2025 pe cost propriu și cu până la 200 de angajați prezenți în sit în perioada maximă de lucrări, ample lucrări de amenajare, îmbunătățire și conservare a amplasamentului, cu scopul pregătirii acestuia pentru începerea lucrărilor la centrala SMR”.

Nova Power & Gas a enumerat lucrări de demolare, de ecologizare și de retehnologizare completă a Stației de transformare de 110/20kV și racordare a acesteia la sistemul energetic național.

Nova Power & Gas mai spune că “vânzarea acestor active s-a realizat în baza celei mai mici evaluări de piață a sitului dintre cele 3 evaluări distincte realizate de 3 companii separat (2 dintre acestea fiind companii de consultanță internaționale Big4)”.