Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței „să verifice modul în care marii retaileri formează prețurile”. „Anumite prețuri se și rotunjesc”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri la Antena 3 că trebuie acționat „prin toate pârghiile” disponibile pentru temperarea inflației și i-a transmis o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, pentru a controla modul în care sunt formate prețurile de către marii retaileri.

„I-am adresat o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței, să verifice modul în care marii retaileri formează prețurile, pentru că mi se pare foarte important să fim atenți în această perioadă pentru că anumite prețuri se și rotunjesc (…). Aș dori să acționăm prin toate pârghiile pe care le avem – și avem pârghii la Consiliul Concurenței, și vreau să le folosim cât mai bine”, a declarat Alexandru Nazare.

„Avem o creștere temporară mare a inflației”

Inflația (calculată pe baza IPC), a urcat de la 5.8% în iunie la 7.8% în iulie, după ce prețurile la energie și fructe au explodat. De asemenea, Banca Națională a revizuit prognoza de inflație de la 4,6% la 8,8% pentru finalul anului 2025, iar guvernatorul Mugur Isărescu a spus că „în septembrie probabil va fi vârful, în loc de 9%, probabil va fi 9,6-9,7%”.

„Această creștere a inflației, care reflectă aici eliminarea subvenției la energie, pe care în momentul de față România nu mai putea să o susțină la nivelul la care a fost susținută în ultimii ani, pentru că a creat niște arierate uriașe, 6-7 miliarde de lei, aceste arierate s-au rostogolit și acești bani la un moment dat va trebui să îi plătim, îi plătim eșalonat, dar efectul economic al acestor întârzieri nu e deloc bun, în mod clar afectează puterea de cumpărare”, a declarat Alexandru Nazare.

El susține că deși există „o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile”.

„Luând măsuri prin care reducem deficitul, într-un interval de un an de zile, aceste măsuri vor tempera indirect și această evoluție a inflației (…). Iau acest orizont de timp de un an pentru că, după cum ați văzut, și guvernatorul în prezentarea raportului asupra inflației a precizat că inflația ar reveni în decembrie, anul viitor, sub intervalul de referință, deci vorbim de o evoluție temporară a inflației. Da, avem o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile”, a continuat liberalul.

Ministrul Nazare a spus că „acest trend” al inflației va fi temperat „dacă vom cheltui fondurile europene cum trebuie și dacă facem consolidarea bugetară și scădem deficitul, și scădem presiunile pe care le avem în momentul de față”.