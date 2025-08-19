Ministrul Finanțelor, despre efectele unui „deficit mare”, după ce a remarcat „unele alunecǎri de discurs”. „Nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că România este „departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar”, iar „pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”.

Ministrul susține că a remarcat „unele alunecǎri de discurs” în dezbaterea publică pe tema deficitului bugetar.

„Urmǎresc cu interes dezbaterea publicǎ din aceastǎ perioadǎ şi îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecǎri de discurs şi direcțiile de distragere a atenției de la adevǎrurile economice de bazǎ”, a declarat Alexandru Nazare, marți, într-o postare pe Facebook.

El a vorbit și despre cauzele pentru care susține că sunt „nevoiți” guvernanții să ia „acum măsuri de redresare”.

„În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodatǎ şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat – dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui”, a continuat liberalul.

Efectele unui „deficit mare”

Potrivit ministrului de Finanțe, „un deficit mare înseamnă mai multă datorie publică”, precum și „costuri mai mari cu dobânzile”, dar și „mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă și alte oportunități”.

„Cât de departe suntem de vecinii noştri europeni? Cu o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii”, a adăugat Alexandru Nazare.

El susține că „pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”, deoarece „corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului”.

După ședința de marți a PNL, prim-vicepreședintele liberalilor Ciprian Ciucu a anunțat că al doilea pachet de măsuri urmează să fie adoptat săptămâna viitoare, prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament, cum s-a întâmplat și cu primul pachet.