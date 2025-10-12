Ministrul Finanțelor, despre posibila suspendare a fondurilor UE: „Nu mai suntem în această realitate”. Anunț după reuniunea ECOFIN

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, a miniștrilor de finanțe din UE, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern „îşi fac efectele scontate”. România nu şi-ar fi permis să piardă banii de la Uniunea Europeană, apreciază ministrul, adăugând că fondurile europene sunt principala noastră sursă de creştere şi de relansare economică, informează News.ro.

Nazare a transmis, duminică după-amiază, pe Facebook, „mesaje importante dupǎ ECOFIN, legate de accesul României la fondurile europene”.

„La ECOFIN-ul din iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europeane suspendate pentru 2026, ceea ce România nu şi-ar fi permis. Astăzi nu mai suntem în această realitate. Măsurile pe care le-am luat în acest 100 de zile îşi fac efectele scontate. Fondurile europene sunt principala noastră sursă de creştere, sunt principala sursă de relansare. Am depăşit pericolul, trebuie să absorbim cât mai mult din toţi banii europeni pe care îi avem la dispoziţie, iar acest lucru ne va ajuta pentru a relansa creşterea economică, care este firavă în acest moment”, a transmis ministrul Finanţelor.

Acesta a menţionat şi întâlnirile cu omologii din Bulgaria şi Grecia pe care le-a avut la ECOFIN.

„În relaţie cu Bulgaria am discutat despre chestiunea contrabandei cu ţigări, o chestiune foarte gravă pe care trebuie să o ţinem în frâu (…) Acelaşi lucru l-am făcut cu ministrul finanţelor din Grecia, pentru că şi Grecia e foarte îngrijorată de această chestiune şi toate trei ţările putem împreună să schimbăm informaţii şi să luăm măsuri în comun pentru combaterea contrabandei”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg în perioada 9-10 octombrie 2025.

Într-o conferință de presă susținută pe 1 octombrie, după ce Guvernul a adoptat rectificarea bugetară, ministrul Nazare a fost întrebat dacă România riscă suspendarea fondurilor europene din cauza deficitului excesiv, ajuns acum la 8,4% din PIB, Alexandru Nazare a estimat că Bruxelles-ul va lua în calcul eforturile depuse de guvernul de la București și nu va recurge la această măsură, la reuniunea din 10 octombrie a miniștrilor de Finanțe din țările UE.

„Nu cred că mai poate fi vorba în contextul actual după adoptarea pachetului 1 si tot ce am prevăzut deja in pachetul 2 și măsurile luate nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei respective privind fondurile europene, dar ea rămâne în discuție pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European. Pe măsură ce România ia măsuri aceste lucruri sunt recunoscute de Comisia Europeană și sunt folosite ca argumente în Parlamentul European astfel încât să-i convingem că, pe baza măsurilor luate, nu e oportună activarea clauzei”, comentat Alexandru Nazare.