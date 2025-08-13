Toți comercianții vor fi obligați să permită plata cu cardul, nu doar cei cu încasări anuale de 50.000 de lei. Ce se va întâmpla în zonele fără internet

„Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât să nu avem niciun fel de plafon. Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plata in cash, cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronic”, a spus acesta.

Măsura anunțată miercuri la Palatul Victoria este parte dintr-un proiect de act normativ cu măsuri fiscale care va fi scos în dezbatere publică, a spus ministrul.

„Sunt în momentul de față peste 300.000 de astfel de cazuri. Nu mai suntem în situația din 2021 sau 2018 când POS-urile aveau diverse regimuri și era foarte complicat să obții un POS. Acum avem 3 variante de POS, e mult mai facil să le obții”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe a mai precizat că pentru introducerea acestei măsuri vor exista și norme tranzitorii care vor lua în calcul zonele în care nu există internet.

„Vom avea în vedere în normele tranzitorii și regimul unor zone speciale din România unde nu exista internet. Probabil că sunt cazuri justificate în anumite zone din țară, dar acele cazuri sunt excepția, nu regula. Avem nevoie de vizibilitate asupra plăților de toate tipurile”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe a mai subliniat că a discutat cu reprezentanții băncilor și ai procesatorilor de plăți pentru reducerea comisioanelor la plata cu cardul.

„Am purtat un dialog deschis cu Asociația băncilor și cu cei care reprezintă aceste mijloace de plata electronică astfel încât, în paralel cu această măsura, am făcut un apel în întâlnirile cu ei, și fac un apel public, ca odată cu adoptarea acestei masuri și din partea acestora să vedem o atitudine diferita în privința comisioanelor pe care le practică astfel încât plata cu cardul să devină mai puțin costisitoare decât este astăzi. Ne așteptăm la un răspuns la acest set de măsuri propus astăzi”, a spus ministrul Finanțelor.