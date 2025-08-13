Ministrul Finanțelor vrea de anul viitor „să trecem din formula de buget pe hârtie” la „aplicație electronică”. Când trebuie să fie gata

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri la Antena 3 că aplicația electronică „Buget NG” a fost proiectată din 2021 și speră că va putea fi utilizată în elaborarea proiectului de buget pentru anul 2026.

Oficialul a spus că își dorește ca în construcția proiectului bugetar pentru anul viitor „să trecem din formula de buget pe hârtie într-o formulă care să fie de aplicație electronică”.

„Această aplicație am proiectat-o încă din 2021, se numește «Buget NG» (…). Este finanțată, începută în 2021 și acum sper să se termine în timp util, adică în septembrie, astfel încât bugetul anului 2026 să fie introdus în această aplicație”, a declarat Alexandru Nazare.

Liberalul susține că a „insistat foarte mult în 2021” pentru această aplicație, „pentru că un rulaj pe o formulă de buget dura cam două zile” în modul obișnuit de elaborare.

„Dacă schimbai ceva și voiai să vezi iar bugetul integral, cu câteva schimbări, trebuia să aștepți o zi sau două, ceea ce mi se pare inacceptabil, când discutăm de posibilitățile tehnice pe care le avem azi. Am mari speranțe că în această aplicație toți ordonatorii își vor putea introduce datele, va fi mult mai ușor de rulat și, în ea, vom putea introduce, în sfârșit, prioritizarea pe investiții”, a spus ministrul.

„Să proiectăm bugetele pe mai mulți ani”

Ministrul Finanțelor consideră că elaborarea bugetelor trebuie făcută într-o logică multianuală, nu pe un singur an, și a vorbit despre avantajele unei construcții bugetare de acest gen.

„Trebuie să începem să proiectăm bugetele pe mai mulți ani, multianual, să nu ne mai gândim doar la bugetul acestui an. În momentul în care avem o perspectivă de trei ani, presiunea bugetară și presiunea ordonatorilor în general va fi mult mai mică, pentru că nu vor împinge să aibă resursă sau finanțare neapărat în anul curent, atât timp cât au o certitudine că vor fi bani și în 2026 și alocarea e și în 2027, adică un buget corect construit. Cred că acesta este răspunsul pe care românii îl așteaptă și se va reflecta bineînțeles și în execuție”, a conchis ministrul Alexandru Nazare.