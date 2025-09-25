Ministrul fondurilor europene, despre PNRR: „Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiți efectiv în mai puțin de un an”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi la Europa FM că în România au intrat deocamdată 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind investite efectiv 7 miliarde.

Ministrul a spus că valoarea totală a PNRR este de 21,5 miliarde de euro.

„Pe zona de granturi suntem la maxim, 13,5, iar pe zona de împrumuturi, când am stat să vedem cu Comisia Europeană ce mai putem face, am constatat că multe din proiecte nu le mai putem face până pe 31 august din cauza întârzierilor, am constatat că proiecte foarte mari nu mai pot fi păstrate pentru că au fost probleme pe achiziții publice – și aici discut de proiecte de infrastructură – și am constat că, deși eu împingeam să mai tot băgăm lucruri sau chiar să venim cu lucruri noi, Comisia ne atrăgea atenția că aveam acea traiectorie de ajustare fiscală”, a declarat Dragoș Pîslaru.

El a explicat că, având în vedere traiectoria de ajustare fiscală, „spațiul fiscal pe care îl mai avem este unul foarte limitat și atunci, împrumuturile ducându-se direct în deficit și PNRR fiind numai în 2025-2026, ne lovea exact în anii aceștia doi în care avem ajustările cele mai mari”.

„De intrat au intrat 10. De investit efectiv, deci investiții, s-au investit 7 (…), restul sunt în Banca Națională (…). Avem undeva la 1,5 miliarde instrumente financiare, deci acești bani o să rămână și după 31 august, și, deci, suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiți efectiv din acest moment până pe 31 august 2026 (…), în mai puțin de un an”, a continuat ministrul fondurilor europene.

Oficialul a oferit câteva exemple de proiecte realizate prin PNRR.

„Universul PNRR ne arată că sunt mai mult de 17.000 de proiecte (…), reabilitare case tradiționale în Deltă, reabilitare castele și conace, biserici și mănăstiri, sedii de primării și blocuri de locuință, apă-canal mai prin toată țara, CAV-uri (centre de colectare cu aport voluntar, n.r.) și, bineînțeles, creșe, școli, spitale, atenție, autostrăzi, deci de toate lucrurile pe care vi le puteți imagina. Ceea ce este absolut fascinant este că este o repartiție destul de bine așezată în țară și ai această imagine a României ca un șantier, ceea ce este minunat”, a mai spus ministrul Dragoș Pîslaru.