Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că şi-a cerut scuze pentru că a calificat drept „stupidă” opoziţia secretarului adjunct american al apărării Elbridge Colby faţă de loviturile ucrainene în profunzimea Rusiei, adăugând însă că nu-şi retrage criticile faţă de poziţia oficialului SUA, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Schimbul tensionat de replici dintre cei doi oficiali a avut loc marţi la sediul NATO din Bruxelles şi a evidenţiat divergenţele dintre SUA şi susţinătorii europeni ai Ucrainei cu privire la strategia militară a acesteia din urmă de a aduce războiul pe teritoriul Rusiei prin atacuri continue cu drone în special asupra rafinăriilor, dar şi a altor obiective, precum infrastructuri portuare, companii ale complexului militar-industrial şi depozite ale companiilor de comerţ electronic.

„Privind înapoi, cred acum că alegerea cuvintelor a fost nepotrivită”, a declarat Pistorius pentru publicaţia Politico. El a susţinut că, nefiind vorbitor nativ de limba engleză, a folosit o formulare nefericită la o conferinţă de presă.

„Nu ar fi trebuit să fac asta”, a continuat el, adăugând că i-a telefonat lui Colby miercuri pentru a discuta despre incident. „Mi-am cerut scuze pentru cuvintele folosite, dar am subliniat în acelaşi timp – şi el vede acest lucru la fel – că pur şi simplu avem puncte de vedere diferite asupra acestei chestiuni”, a mai spus ministrul german.

Elbridge Colby, care este responsabil cu politica Pentagonului, criticase Ucraina pentru atacurile în profunzimea Rusiei, vorbind la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut şi ca grupul de la Ramstein şi format din statele care sprijină militar Ucraina, unde s-a discutat despre sporirea livrărilor de armament către aceasta.

Potrivit responsabilului american, aceste atacuri ucrainene nu ajută semnificativ la diminuarea potenţialului militar al Rusiei, în schimb riscă să sporească determinarea populaţiei ruse de a sprijini continuarea războiului împotriva Ucrainei.

„Deşi dezbaterea publică se concentrează pe spectacolul loviturilor în profunzime menite să provoace suferinţă populaţiei ruse, evaluarea noastră este că astfel de lovituri nu au fost eficiente în a contribui la încheierea războiului şi nici nu contribuie la oprirea înaintării ruse pe linia frontului”, a avertizat Colby.

Întrebat apoi, la o conferinţă de presă, dacă împărtăşeşte poziţia exprimată de adjunctul şefului Pentagonului, ministrul german al apărării a răspuns că „a critica loviturile care distrug în Rusia ţinte militare strategice sau folosite în scopuri militare (…) este un lucru destul de stupid”.

Mai mult, ministrul Boris Pistorius a adăugat că „ar trebui mai degrabă să criticăm şi să vorbim despre atacurile teroriste care au loc zi şi noapte (…) asupra infrastructurii energetice, de apă şi de încălzire în Ucraina”.