Ministrul german al Apărării o critică pe Ursula von der Leyen: „Fundamental greșit” să discutăm public despre trimiterea de trupe în Ucraina

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat marți-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru că a lansat public ideea trimiterii de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate pe termen lung, notează Politico.

Pistorius a declarat că este „fundamental greșit” să fie discutate astfel de opțiuni înaintea unor negocieri de pace.

„Uniunea Europeană nu are responsabilități și nici competențe când vine vorba de trimiterea de trupe – pentru oricine sau pentru orice”, a spus ministrul jurnaliștilor, la o vizită la o fabrică din industria de apărare din orașul Troisdorf, vestul Germaniei. „M-aș abține să confirm sau să comentez în vreun fel asemenea idei.”

El a recunoscut că guvernele analizează ce ar putea fi posibil „în ce condiții și cu ce rezerve”, dar a subliniat: „Să discutăm public despre asta, în acest moment, mi se pare complet greșit.”

Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri „precise” de trimitere de trupe în Ucraina

Declarațiile lui Pistorius vin ca reacție la interviul acordat weekendul trecut de Ursula von der Leyen publicației Financial Times, în care aceasta a spus că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare multinațională în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate de după război.

Șefa Comisiei Europene a spus că planurile ar putea implica zeci de mii de soldați din țări europene, cu sprijin american în domenii precum informațiile și comanda.

Von der Leyen a susținut că garanțiile solide sunt „esențiale” pentru a proteja Ucraina de o posibilă nouă agresiune rusă și pentru a asigura însăși securitatea Europei. Ea a salutat, de asemenea, disponibilitatea președintelui american Donald Trump de a contribui cu ceea ce a descris drept o „garanție de securitate similară Articolului 5” pentru Kiev, făcând referire la clauza de apărare colectivă a NATO.

Ideea staționării trupelor occidentale în Ucraina este însă extrem de divizivă. Franța și Marea Britanie discută subiectul, Statele Unite și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce alte guverne nu și-au clarificat poziția.