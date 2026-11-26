Ministrul german de Externe a avertizat joi Ucraina să nu extindă războiul cu Rusia în alte regiuni. Mesajul acestuia a venit în contextul celor mai recente atacuri ucrainene împotriva unor nave rusești în Marea Mediterană și în Marea Baltică.

„Dreptul Ucrainei la autoapărare este incontestabil și susținem Ucraina, dar aș atenționa ferm împotriva permisiunii de extindere geografică a acestui conflict”, a declarat șeful diplomației germane, Johann Wadephul, în fața presei, la Berlin, cu ocazia unei întâlniri cu omologul său român Dan Neculăescu, potrivit agențiilor DPA și Agerpres.

Duminica trecută, Ucraina a atacat cu drone maritime mai multe nave rusești pe coasta Libiei. Au fost lovite inclusiv o corvetă și un cargou.

Zelenski a confirmat că Ucraina a lovit nava rusească Sparta II în Golful Finlandei

Marți, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că Ucraina este responsabilă pentru atacul cu drone de sâmbătă asupra unui cargou rusesc în Golful Finlandei.

Liderul ucrainean a declarat, într-un interviu pentru agenția de presă Bloomberg, că nava, „Sparta II”, a fost o țintă legitimă pentru armata Kievului întrucât transporta arme.

Nava, operată de firma de logistică în domeniul apărării Oboronloghistika, a fost lovită în apele internaționale ale Golfului Finlandei. Un membru al echipajului a fost rănit.

Nava „Sparta II”, folosită pentru transporturi ale Ministerului rus al Apărării către exclava Kaliningrad, se îndrepta spre acest teritoriu când a fost atacată cu drone. Cargoul a luat foc și apoi a plutit în derivă către coasta Finlandei, iar membrii echipajului au fost salvați de o altă navă rusească.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat apoi că respectiva navă a fost remorcată către portul rus Sankt Petersburg.

Într-un alt caz care a provocat reacții la nivel internaționale, liderule ucrainean a anunțat luni că forțele ucrainene au atacat și scufundat în apropierea Libiei corveta rusească „Merkury”, una dintre cele mai noi nave militare ale Rusiei, intrată în serviciu în 2023, lovind de asemenea în aceeași zonă o navă de transport rusească.

Potrivit lui Zelenski, în atacul asupra corvetei rusești au fost folosite șapte drone maritime fabricate în Ucraina și a fost o „operațiune exemplară ca răspuns la războiul Rusiei”.

În același atac, a adăugat el, a fost lovit cargoul rusesc „MV Angara”, navă despre care Zelenski susține că era folosită de Rusia pentru a transporta arme. El a mai susținut că, odată cu corveta, a fost distrus și un elicopter de luptă rusesc de tipul Ka-27.

„Totul s-a întâmplat în largul coastelor libiene. Soldații noștri au desfășurat șapte drone maritime de fabricație ucraineană. În pofida tuturor încercărilor inamicului de a le contracara, corveta rusească Merkury a fost scufundată”, a scris Zelenski pe rețeaua de socializare X.

„A doua țintă a noastră a fost cargoul rusesc MV Angara, pe care inamicul îl folosea pentru a transporta arme. Rezultat: lovit”, a adăugat el. „Continuăm operațiunile în apele desemnate. Răspundem agresiunii Rusiei”, a mai scris Zelenski în același mesaj.

„Trebuie să limităm acest conflict”

Dan Neculăescu și Johann Wadephul, la Berlin, Germania, într-o conferință de presă, 26 noiembrie 2026. FOTO: M. Popow / imago stock and people / Profimedia

Wadephul a susținut joi că „Rusia atacă Ucraina, iar Ucraina se apără. Și câtă vreme vizează obiective militare, este legitim”.

Șeful diplomației germane a adăugat că nu are nicio îndoială că asta fac forțele ucrainene, inclusiv în cazurile menționate.

„Însă nu pot susține o escaladare a conflictului. Trebuie să limităm acest conflict. Trebuie să evităm orice escaladare. Trebuie de asemenea să împiedicăm orice amenințare pentru transportul maritim și pentru mediu în regiunea Mării Baltice. În asta suntem implicați în prezent, în discuții foarte strânse despre subiect”, a mai spus Johann Wadephul.

Agenția germană de presă notează că există temeri tot mai puternice despre extinderea războiului ruso-ucrainean pe teritoriul NATO.

Trei rachete rusești au pătruns vinerea trecută în spațiul aerian polonez și s-au prăbușit – fără a face victime – în timpul unor atacuri de mare amploare ale Rusiei asupra Ucrainei.

Procurorii polonezi au stabilit că au fost rachete de croazieră Kh-101 produse în Rusia, dar Moscova a negat orice implicare.

De asemenea, există îngrijorări crescânde că Rusia testează răspunsul Alianței Nord-Atlantice la astfel de incidente și că ele nu sunt întâmplătoare.

Rusia, acuzată de escaladare „la scară masivă” de către Merz

Miercuri, cancelarul german Friedrich Merz a acuzat Moscova că „escaladează” amenințările la adresa securității europene, în timp ce el a apărat planurile guvernului de la Berlin de a crește cheltuielile pentru apărare și de a menține ajutorul financiar acordat Ucrainei.

Partidele germane de opoziție, printre care se numără partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), ce ocupă primul loc în sondajele naționale, și partidul de extremă-stânga Die Linke, au cerut încetarea sprijinului militar acordat Kievului.

„Nu se poate spune destul de des, atât împotriva extremei-drepte, cât și a extremei-stângi: Rusia știe exact ce vrea. Iar Rusia vrea mai mult decât Ucraina”, a declarat Merz, în fața Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului federal, în cadrul unei dezbateri privind proiectul de buget federal pentru 2027.

„Rusia escaladează în regiunea baltică, în Polonia, la Marea Neagră; Rusia intensifică acțiunile în spațiu, iar Rusia escaladează masiv acum acțiunile și aici, în propria noastră țară”, a spus cancelarul german, citat de Reuters și The Guardian.

„Oricine nu reușește să înțeleagă acest lucru fie nu înțelege lumea așa cum este ea, fie urmărește un obiectiv cu totul diferit – unul care se opune libertății, deschiderii și valorilor liberale ale țării noastre”, a continuat el.

„Situația escaladează la scară masivă – inclusiv aici, în interiorul propriilor noastre granițe, chiar cu prețul vieților omenești. Aceasta este situația, doamnelor și domnilor. Și de aceea noi, ca europeni, trebuie și vom stabili limite clare pentru Rusia”, a mai afirmat șeful guvernului de la Berlin.

Rusia a negat în repetate rânduri că ar căuta o confruntare militară cu țările NATO și afirmă că acțiunile sale în Ucraina au ca scop protejarea propriei securități naționale.

Guvernul lui Merz a acuzat Rusia, în septembrie, de tentativa de atac cu drone pe aeroportul Leipzig/Halle, acuzație pe care Ambasada Rusiei la Berlin a respins-o, calificând-o drept parte a unui „nou val de isterie antirusă în Germania”.

Germania și alte țări europene au fost, de asemenea, lovite de un val de atacuri cibernetice și incidente de sabotaj care au vizat infrastructura critică, pe care le-au atribuit adesea Rusiei. Moscova a negat toate acuzațiile.

„Învățăm din experiența Ucrainei”

Merz a mai spus miercuri că, prin sprijinirea Ucrainei, Germania se protejează și pe sine.

„Învățăm din experiența Ucrainei – din punct de vedere tehnologic pentru uz civil, dar, desigur, și în ceea ce privește tehnologia de apărare”, a afirmat el.

Germania a fost cel mai mare susținător militar al Ucrainei din Europa încă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, din 24 februarie 2022, însă sprijinul public pentru această politică a scăzut pe fondul presiunilor legate de scumpirea traiului.

Un sondaj publicat marți a arătat că o majoritate strânsă a germanilor se opune acum acordării de ajutor militar Kievului.

Berlinul își propune să dubleze cheltuielile pentru apărare la peste 200 de miliarde de euro (228 de miliarde de dolari) până în 2030, conform proiectului de buget pentru 2027, ajungând la 3,7% din produsul național brut până în 2030, în conformitate cu angajamentele asumate față de NATO.