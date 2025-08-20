Ministrul israelian al apărării a aprobat ”planul de atac”: 60.000 de rezerviști, mobilizați pentru cucerirea orașului Gaza

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a ordonat miercuri mobilizarea a 60.000 de rezerviști după ce a dat undă verde pentru cucerirea orașului Gaza, anunțul venind în timp ce se negociază pentru un armistițiu în teritoriul palestinian și pentru eliberarea osticilor, transmite France Presse.

Cabinetul de securitate prezidat de premierul Benjamin Netanyahu a aprobat la începutul lunii august un plan pentru cucerirea acestui oraș și a taberelor de refugiați din vecinătate, preluarea controlului asupra întregului teritoriu palestinian, eliberarea ostaticilor și dezarmarea mișcării islamiste palestiniene Hamas.

Katz „a aprobat planul de atac al armatei israeliene în orașul Gaza”, capitala și cel mai mare oraș al teritoriului palestinian, a confirmat ministerul său pentru AFP.

60.000 de rezerviști pentru „îndeplinirea misiunii”

El a aprobat, de asemenea, „emiterea ordinelor de mobilizare a rezerviștilor necesari pentru îndeplinirea misiunii”, aproximativ 60.000 de oameni.

De mai bine de o săptămână, armata israeliană, care a cucerit în peste 22 de luni de război aproximativ 75% din teritoriul palestinian, și-a intensificat atacurile și operațiunile terestre în orașul Gaza și în taberele de refugiați din vecinătate, considerate ultimele bastioane ale Hamas.

Potrivit site-ului israelian Walla, „divizia 99 este pe punctul de a finaliza cucerirea cartierului Zeitoun” din orașul Gaza, „următoarea țintă” fiind cartierul vecin Sabra.

„Explozile nu încetează în Al-Sabra. Tancurile și artileria trag asupra noastră, plus dronele”, a declarat marți pentru AFP un localnic, Hussein al-Dairi.

Armata israeliană a afirmat că forțele sale operează în zonă pentru a distruge capacitățile militare ale Hamas.

Hamas a acceptat propunerea țărilor mediatoare

Decizia ministrului apărării vine la două zile după ce Hamas a anunțat că a acceptat o nouă propunere a țărilor mediatoare – Egipt, Qatar și Statele Unite – pentru o armistițiu de 60 de zile, însoțit de eliberarea ostaticilor în două etape.

Israelul nu a reacționat oficial până în prezent, dar o sursă guvernamentală a afirmat că guvernul Netanyahu „nu și-a schimbat” politica și continuă „să ceară eliberarea” tuturor ostaticilor „în conformitate cu principiile stabilite de cabinet pentru a pune capăt războiului”.

„Ne aflăm în faza decisivă finală împotriva Hamas și nu vom lăsa niciun ostatic în urmă”, a adăugat sursa.

Salutând răspunsul „foarte pozitiv” al Hamas, Qatarul a subliniat mai devreme că propunerea preia „aproape integral” un plan american acceptat anterior de Israel.

Textul se bazează pe un plan anterior al emisarului american Steve Witkoff: eliberarea a zece ostatici în viață și a rămășițelor pământești a 18 ostatici decedați în schimbul unei încetări a focului de 60 de zile și a negocierilor pentru a pune capăt războiului, potrivit postului public de radio israelian Kan.

Miniștrii de extremă dreapta, precum ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, l-au avertizat pe Netanyahu să nu „cedeze în fața Hamas”.

Două armistiții anterioare, în noiembrie 2023 și la începutul anului 2025, au permis întoarcerea ostaticilor în viață și a celor decedați în schimbul eliberării prizonierilor palestinieni.

Atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane pe partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza datelor oficiale.

Dintre cei 251 de ostatici răpiți pe 7 octombrie 2023, 49 sunt încă în Gaza, dintre care 27 au murit, potrivit armatei.

Ofensiva de represalii israeliană a provocat 62.064 de morți în Gaza, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătății din Hamas, considerate fiabile de ONU.