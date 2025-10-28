Ministrul israelian de Externe, primit la Palatul Victoria de Ilie Bolojan / Întâlnire și cu Oana Țoiu: „Trebuie să contribuim la o pace durabilă în care niciun copil să nu se teamă pentru viața sa”

Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București, s-a întâlnit marți cu prim-ministrul Ilie Bolojan și cu șefa diplomației române, Oana Țoiu.

La Palatul Victoria, cei doi oficiali au discutat despre stadiul „excelent” al relațiilor bilaterale, după cum se arată într-un comunicat de presă al Guvernului, și despre „modalități concrete de consolidare a cooperării dintre România și Israel, în special în domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securității cibernetice și tehnologiei informației”.

Șeful Executivului a subliniat „dinamica pozitivă a schimburilor comerciale” și intenția României de a extinde colaborarea economică și industrială.

Premierul a reiterat angajamentul Guvernului pentru combaterea antisemitismului, intoleranței și discursului instigator la ură.

„Situația de securitate din regiune a reprezentat, de asemenea, un punct important pe agenda întrevederii. Prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat concluziile Summit-ului de la Sharm El-Sheikh, care a urmat acordului de încetare a focului și eliberării ostaticilor”, a mai transmis Guvernul.

Întrevedere separată la MAE

La rândul său, ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere separată cu omologul israelian, în care cei doi oficiali au avut „un schimb deschis de opinii” despre necesitatea dezarmării Hamas, ajutorul umanitar și accesul la asistență medicală în Fâșia Gaza, a transmis MAE, conform News.ro.

„Am avut un schimb deschis de opinii privind necesitatea dezarmării Hamas, a ajutorului umanitar şi accesului la asistenţă medicală în Fâşia Gaza, precum şi despre rolul comunităţii internaţionale în sprijinirea încetării focului şi a planului de pace al Preşedintelui Trump. Prea multe familii au suferit enorm şi, oricât de dificil ar fi acest moment, trebuie cu toţii să contribuim la o pace durabilă şi la un viitor în care niciun copil să nu se teamă pentru viaţa sa”, a declarat Oana Ţoiu.

MAE precizează că „statul român rămâne ferm angajat în construirea premiselor pentru o pace justă şi durabilă, în baza soluţiei celor două state, Israel şi Palestina, care să convieţuiască în pace şi securitate”.

Referindu-se la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ministrul Oana Ţoiu a subliniat consensul la nivelul UE pentru continuarea sprijinirii autorităţilor de la Kiev şi a prezentat contribuţia multidimensionala a României în acest sens.

„A subliniat importanţa respectării Cartei ONU, a dreptului internaţional şi a asigurării integrităţii teritoriale, suveranităţii şi independenţei Ucrainei, pentru asigurarea unei păci juste şi durabile”, mai arată MAE în comunicat.