Ministrul israelian Bezalel Smotrich, vizat de un mandat de arestare emis de CPI. El ameninţă că va declanşa „jihadul” împotriva Autorităţii Palestiniene

Ministrul de finanţe de extremă dreapta al Israelului, Bezalel Smotrich, a declarat marţi că a fost informat că procurorul Curţii Penale Internaţionale a solicitat un mandat de arestare confidenţial împotriva sa, adăugând că va riposta prin declanşarea unui „război” împotriva Autorităţii Palestiniene.

Smotrich a spus că a ordonat evacuarea satului beduin palestinian Khan al-Ahmar din Cisiordania ocupată de Israel, ca parte a măsurilor împotriva Autorităţii Palestiniene, care exercită o autonomie limitată în anumite părţi ale Cisiordaniei în baza acordurilor cu Israelul, relatează Reuters și News.ro.

„Autoritatea Palestiniană a început un război şi va primi un război”, a declarat Bezalel Smotrich, marți, într-o conferinţă de presă, reflectând furia guvernului israelian faţă de ceea ce consideră a fi sprijinul palestinian pentru acţiuni legale internaţionale privind conflictul din Fâșia Gaza.

În acest scop a spus Smotrich că a ordonat evacuarea satului Khan al-Ahmar, folosindu-şi autoritatea în calitate de ministru al finanţelor şi de ministru în cadrul Ministerului Apărării, pentru acţiuni împotriva Autorităţii Palestiniene.

Biroul procurorului de la CPI a refuzat să comenteze, invocând confidenţialitatea procesului. CPI a declarat anterior că procurorul său este independent şi imparţial atunci când selectează situaţiile care urmează să fie investigate.

Smotrich nu a specificat cine l-a informat luni seară despre acest mandat, iar procesul de emitere a mandatelor este confidenţial. De asemenea, el nu a dezvăluit motivele CPI.

Descriind Curtea ca fiind „antisemită”, Bezalel Smotrich a spus că i s-a comunicat că procurorul CPI „a depus o cerere confidenţială pentru un mandat internaţional de arestare” împotriva sa.

„Ca stat suveran şi independent, nu vom accepta dictatele ipocrite ale unor organisme părtinitoare care se opun în mod constant Statului Israel, drepturilor noastre biblice, istorice şi legale în patria noastră, precum şi dreptului şi datoriei noastre la autoapărare şi securitate”, a declarat Smotrich.

Care este procedura la CPI

Israelul nu este membru al Curţii Penale Internaţionale şi nu îi recunoaşte jurisdicţia, dar teritoriile palestiniene au fost admise ca stat membru al CPI în 2015. Asta înseamnă că, împreună cu o hotărâre a judecătorilor, Curtea poate examina potenţiale crime de război comise de luptătorii Hamas în Israel şi de israelieni în Fâşia Gaza şi Cisiordania.

Procurorii pot depune o cerere la judecători, care, conform noilor reguli ale Curţii, este păstrată sub sigiliu.

Judecătorii trebuie apoi să constate că există motive rezonabile pentru a conchide că un suspect a comis infracţiuni care intră sub jurisdicţia CPI, pentru a emite un mandat internațional de arestare.

Bezalel Smotrich, cunoscut pentru poziţiile sale pro-colonizare şi anti-stat palestinian, a declarat că încercările „de a impune o politică de sinucidere în materie de securitate prin sancţiuni şi mandate de arestare nu vor avea succes”.

În noiembrie 2024, CPI a emis mandate de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu şi a fostului său şef al apărării, Yoav Gallant, precum şi a unui lider Hamas, Ibrahim Al-Masri, pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în conflictul din Gaza.

O cerere pentru un alt mandat de arestare al CPI împotriva unui oficial israelian în funcţie, dacă este reală, ar putea declanşa represalii suplimentare împotriva Curţii din partea principalului aliat al Israelului, SUA.

Opoziţia SUA faţă de mandatul de arestare pentru Netanyahu a fost bipartizană, iar sub Administraţia Trump au fost impuse sancţiuni împotriva a 11 judecători şi procurori ai CPI implicaţi în „situaţia din Palestina”.

Marea Britanie şi alte patru ţări au impus anul trecut sancţiuni împotriva lui Smotrich şi a unui alt ministru israelian de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, acuzându-i că au incitat în mod repetat la violenţă împotriva palestinienilor din Cisiordania.

Smotrich a cerut cucerirea permanentă a Gazei şi restabilirea coloniilor evreieşti de acolo, pe care Israelul le-a abandonat în 2005, idei pe care Netanyahu le-a respins. El a depus eforturi pentru extinderea coloniilor evreieşti din Cisiordania, numind-o parte a „patriei biblice şi eterne” a evreilor.

„Noi transformăm proiectul coloniilor în ceva ireversibil”, a spus el. „Sunt mândru de toate acestea. Foarte mândru”, a mărturisit Smotrich.

Războiul actual din Gaza a fost declanşat de un atac sângeros al militanţilor Hamas în 7 octombrie 2023 şi de represaliile militare intense ale Israelului.