Ministrul Justiției, despre reforma pensiilor speciale: Speranța mea este să nu se ajungă la un conflict social, pentru că ar afecta statul de drept / Ce spune despre șansele la CCR

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Parlament, că reforma pensiilor speciale are șanse să treacă de Curtea Constituțională, dar a evitat să facă o apreciere categorică. El a explicat că proiectul respectă principiile de constituționalitate și a subliniat importanța etapizării și a normelor tranzitorii pentru magistrați.

„Urmează să vedem dacă proiectul ajunge la Curtea Constituțională, iar acolo va fi o examinare riguroasă a constituționalității. Apreciez că proiectul are șanse să se mențină în limitele Constituției, dar nu aș vrea să fac nicio apreciere fermă, pentru că acest examen aparține exclusiv Curții Constituționale. (…) Ministerul Justiției a afirmat de la început că trebuie respectate anumite coordonate de funcționalitate – proporționalitatea între indemnizație și pensia de serviciu, existența unei etapizări care să asigure predictibilitate pentru fiecare generație de magistrați și norme tranzitorii care respectă principiul tempus regit actum”, a declarat Marinescu.

„Apel la echilibru”

Întrebat de reporteri despre opoziția Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiției a arătat că au existat discuții cu reprezentanții sistemului judiciar, inclusiv întâlniri moderate de președinte și premier. „Fiecare putere constituțională își exercită mandatul așa cum consideră, în raport cu obiectivele și programul de guvernare”, a adăugat el.

Referindu-se la criticile formulate online împotriva magistraților, Marinescu a făcut apel la responsabilitate și dialog.

„Magistrații nu sunt dușmani ai poporului și nu trebuie să funcționăm într-o logică a conflictului între segmente profesionale. (…) Speranța mea este să nu se ajungă la un conflict social, pentru că ar afecta statul de drept. Resping orice atac împotriva magistraților, dar accentuez că Guvernul și Parlamentul au dreptul să propună politici publice și să le concretizeze într-o lege”, a subliniat ministrul Justiției.

Reforma pensiilor magistraților este primul proiect din pachetul de cinci legi pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Premierul a explicat că măsurile urmăresc reducerea deficitului bugetar și eliminarea „risipelor și privilegiilor”, iar pentru magistrați este prevăzută o perioadă de tranziție de zece ani, la capătul căreia vârsta de pensionare va fi de 65 de ani.

Pe celelalte patru proiecte – care vizează sănătatea, guvernanța companiilor de stat și modificări fiscale – AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură.